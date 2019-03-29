蟻人、黃蜂女現身迪士尼！粵港澳大灣區助力「創造新粉絲群」

▲香港迪士尼從開業到現在，已吸引了約7700萬名遊客。（圖／翻攝自中新社）

大陸中心／綜合報導

香港迪士尼樂園度假區打造的全新Marvel主題互動遊樂設施「蟻人與黃蜂女：擊戰特攻！」將於31日登場。香港特區政府財政司司長陳茂波28日出席揭幕儀式時表示，未來粵港澳大灣區的發展，將為香港迪士尼創造新的市場及粉絲群。

全球迪士尼樂園第一個以Marvel為主題的遊樂設施「鐵甲奇俠（台譯：鋼鐵人）飛行之旅」從2017年開幕以來，一直是樂園中最受歡迎的遊樂設施。而3月31即將登場的「蟻俠與黃蜂女：擊戰特攻！」也是一個獨一無二的互動體驗，這不僅是第一個以「蟻俠（台譯：蟻人）」和「黃蜂女」為主題的遊樂設施，更是迪士尼樂園中首個以女英雄為主角的遊樂設施。

據了解，「蟻俠與黃蜂女：擊戰特攻！」是由迪士尼經典的故事演繹手法與Marvel Studios聯手打造，目的就是希望讓大家彷彿置身電影場境中。除此之外，這項遊樂設施是「蟻俠2：黃蜂女現身」的導演彼頓列特（Peyton Reed）與電影製作團隊特別拍攝的影片，連配樂也是全新創作。

▲香港迪士尼蟻人與黃蜂女主題樂園設施外觀。（圖／香港迪士尼提供）

遊樂設施中的全新電磁脈衝槍鐳射效果十分明顯，呈現高精準度及定位功能，配合射擊目標的形狀、大小、難度，以及逼真的影視效果，創造出一個精密的遊戲設計，不僅故事豐富又有挑戰性。而設施內也將展出14款在10多部Marvel電影、電視劇集及漫畫中出現的物品及道具，當中有部分更是香港迪士尼才擁有的獨家展出品。

陳茂波也提到，香港迪士尼從2005年開業到現在，已吸引大約7700萬名遊客；此外，港珠澳大橋及廣深港高鐵香港段陸續啟用，大陸與香港間聯繫管道更多元，以及粵港澳大灣區建設，這些都能為樂園開創新的市場和粉絲群。

香港迪士尼樂園度假區行政總裁楊善妮表示，下一步，新設施將奠定香港迪士尼作為漫威超級英雄宇宙亞洲重心的地位，解此吸引不同年齡層的遊客，尤其是年輕人。而園區正進行新階段的擴建，繼續促進香港旅遊業發展，讓迪士尼成為旅客的首選地。