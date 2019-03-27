ETC APP新申辦eTag停車「5天內免費停到飽」　3步驟秒拿優惠

▲4月底前透過「ETC APP」新申辦eTag停車，至貼有eTag Parking標章之臨停型停車場，申辦隔日起五天內停車可享免費優惠。（圖／遠通電收提供）

記者賴文萱／台北報導

遠通電收27日宣布，為慶祝eTag停車用戶數正式突破10萬，以及使用累積已突破3,000萬的新里程碑，宣布舉辦「eTagGO停車」優惠活動，自108年4月1日起，凡透過遠通ETC APP新申辦eTag停車服務，除了聯名銀行原提供的優惠，再加碼自申辦隔日起5天內，至全台115家貼有eTag Parking停車標章的eTag「臨停型停車場」可享免費停車優惠，不限次數停到飽。

台灣停車市場年商機破百億，支付平台業者紛紛搶進，遠通電收自2017年導入停車服務，由於eTag感應有別於多數停車場採用的車牌辨識系統，不易受到因天候、行車視角、光照等因素導致停車卡卡，因此吸引停車場業者陸續導入，光是去年一年，場次便倍增至214場（含月租型），會員數至今突破十萬人大關。

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遠通電收表示，由於eTag停車主要採用RFID技術感應進出場，只要車主eTag感應正常，辨識成功率可達99%以上，除此之外，用戶也反映由於進出場時間、費用都有簡訊通知，降低愛車被開走的風險，加上停車費可以透過包括遠東商銀、台新、玉山、國泰及中信五家聯名卡銀行每月繳一次就好，且出場前不需再到繳費機掏錢繳費，省去排隊等待時間。

▲「eTagGO停車」優惠活動申辦懶人包。（圖／遠通電收提供）

至於要怎樣申辦？遠通指出，在車廠申辦好eTag後，只要下載「ETC APP」且「綁定新車車號」，點擊APP頁面下方活動區塊，即可透過「立即申辦」功能，選擇想要使用的聯名銀行信用卡，同時申辦eTag停車及銀行自動儲值國道通行費兩項服務，未來無論上國道或使用eTag合作停車場服務，都可以從選定的信用卡儲值國道通行費與繳付停車費用。

經過實際測試，若用戶原本已有五大聯名銀行信用卡，申辦智慧停車服務，最快三分鐘即可線上遞件，隔日享有五天內停車免費的優惠。透過APP查詢合作停車場http://bit.ly/2Ft52Qz



遠通電收表示，目前合作以中、大型停車場業者為主，遠通除致力增加及精進eTag臨時停車服務外，也透過月租代收服務，減輕月租停車場業者因人事成本增加之負擔。展望新年度，遠通除持續與各區大型連鎖業者合作，也廣邀各地中小型停車場業者加入服務行列，提升各縣市的停車場佔比，預估全年總場次可望成長至600場。