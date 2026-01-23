　
國際

日本17歲少年搭電車「朝乘客揮剪刀」！　警緊急制伏逮捕　

記者王佩翊／編譯

日本東京北區23日傍晚發生一起電車驚魂事件。有民眾通報稱，一輛JR埼京線列車在行駛途中，車廂內出現「揮舞剪刀的人」，引發乘客恐慌。警方獲報後迅速到場，當場逮捕一名疑似17歲的少年，並著手釐清事發經過。

根據《日本放送協會》報導，警視廳指出，一名男性目擊者23日下午4時20分撥打110報案稱，在一輛埼京線列車內，有人手持剪刀朝其他乘客揮舞。列車當時正行駛於十條站與赤羽站之間。

根據調查，該名少年涉嫌在車內情緒失控，警方依違反《暴力行為等處罰法》嫌疑將人逮捕。所幸目前尚未傳出有人遭剪刀刺傷或割傷。

不過警方也透露，列車因緊急狀況急停時，仍有一名乘客不慎撞到頭部受傷，已接受治療。

受到這起事件影響，JR東日本一度暫停多條路線行駛，包括埼京線、京濱東北線、宇都宮線、高崎線與湘南新宿線，預計在晚間6時左右陸續恢復運轉。從《日本放送協會》空拍畫面可見，事故列車停在軌道上，車內仍有多名乘客，現場周邊則聚集警車與警力。

 
01/21 全台詐欺最新數據

若美國車關稅降「台灣賓士5車款也將降價」！
獨／FTISLAND零遮掩現台北地下街K區！
彰銀挨撞內部視角畫面曝！如遭轟炸瞬間爆開　警衛驚險逃死
採訪車猛撞銀行！3重傷者傷勢曝光　1女胸腔多處骨折搶救中
霍諾德明徒手攀101！　賈永婕認焦慮：希望時間快轉
TVBS民調／台中市長之爭！江啟臣46%何欣純31%　差距大

日韓要聞東京埼京線剪刀事件少年逮捕電車安全

