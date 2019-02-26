快訊／遠通逆轉勝！求高公局賠償超商代墊費2483萬勝訴





▲遠通電收向高公局求償超商代墊費，二審逆轉勝。（圖／遠通電收提供）

記者吳銘峯／台北報導

遠通電收公司辦理高速公路電子收費系統（ETC），不滿立法院於2014年決議，要求遠通吸收用路人超商補繳費用的手續費，因此遠通起訴向高公局請求超商代墊費2483萬餘元。遠通一審敗訴，上訴二審後，高等法院26日做出逆轉判決，改判遠通電收勝訴，高公局應賠償2483萬餘元及利息。可上訴。

本案因立法院於2014年1月14日院會通過，要求用路人在超商補繳的手續費，應由高公局吸收，或是遠通電收向用路人收取，因此遠通先吸收此部分費用。但遠通之後向高公局請求這筆費用，高公局卻不願給付，遠通因此起訴。

遠通主張，2007年與高公局簽訂「高速公路電子收費系統建置及營運契約」，約定由遠通負責ETC的建置、營運、維護、操作及行銷服務，而用路人於超商等通路補繳費用所生的「手續費」應由高公局負擔，或由遠通向用路人收取。但高公局辯稱，依雙方契約，用路人補繳通行費本屬遠通電收的工作範圍，手續費即應由遠通吸收；況且用路人裝設eTag屬預付式付費，所以eTag用戶於各超商、通路的加值手續費，依遠通提出的營運計畫書，也屬遠通應負擔的費用。

一審台北地院審理後，採信高公局說法，判決遠通全部敗訴。遠通不滿，上訴第二審，並提出追加起訴，要求每筆費用額外支出的利息。二審高院於26日宣判，高院作出改判，改認定遠通電收主張有理，確實該由高公局負擔超商代收手續費。高院因此做出改判，判准遠通請求的2483萬8千餘元。可上訴。

