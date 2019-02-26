　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
社會 社會焦點 保障人權

快訊／遠通逆轉勝！求高公局賠償超商代墊費2483萬勝訴

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼國道,高速公路,ETC,etag。（圖／遠通電收提供）

▲遠通電收向高公局求償超商代墊費，二審逆轉勝。（圖／遠通電收提供）

記者吳銘峯／台北報導

遠通電收公司辦理高速公路電子收費系統（ETC），不滿立法院於2014年決議，要求遠通吸收用路人超商補繳費用的手續費，因此遠通起訴向高公局請求超商代墊費2483萬餘元。遠通一審敗訴，上訴二審後，高等法院26日做出逆轉判決，改判遠通電收勝訴，高公局應賠償2483萬餘元及利息。可上訴。

本案因立法院於2014年1月14日院會通過，要求用路人在超商補繳的手續費，應由高公局吸收，或是遠通電收向用路人收取，因此遠通先吸收此部分費用。但遠通之後向高公局請求這筆費用，高公局卻不願給付，遠通因此起訴。

遠通主張，2007年與高公局簽訂「高速公路電子收費系統建置及營運契約」，約定由遠通負責ETC的建置、營運、維護、操作及行銷服務，而用路人於超商等通路補繳費用所生的「手續費」應由高公局負擔，或由遠通向用路人收取。但高公局辯稱，依雙方契約，用路人補繳通行費本屬遠通電收的工作範圍，手續費即應由遠通吸收；況且用路人裝設eTag屬預付式付費，所以eTag用戶於各超商、通路的加值手續費，依遠通提出的營運計畫書，也屬遠通應負擔的費用。

一審台北地院審理後，採信高公局說法，判決遠通全部敗訴。遠通不滿，上訴第二審，並提出追加起訴，要求每筆費用額外支出的利息。二審高院於26日宣判，高院作出改判，改認定遠通電收主張有理，確實該由高公局負擔超商代收手續費。高院因此做出改判，判准遠通請求的2483萬8千餘元。可上訴。
 

ET快訊
紅衣女浮屍跟他回家…友開門見「長髮頭顱」緩緩爬出流理台
「這東西我不要！」17歲女拖2歲娃墮胎　不孕夫妻暖喊：我收養
渣男偷吃妻弟媳賠280萬　妻再抓包兩人「上摩鐵籌錢」

關鍵字：法律,人權,遠通電收,高速公路局,超商代收,起訴,二審,高等法院,逆轉

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

交通部又輸了！國道ETC改三段式收費　高公局須付遠通1.2億

年利用率太低挨罰4億！遠通提告槓高公局　一審勝訴判免繳

eTag狂出包　高公局：不改善日罰50萬元

花美男變大叔！黃琪蓋棉被出庭　閉眼喃喃自語：媽媽都打我

狂滑手機40訊息力勸「不要輕生」　男拒接電話6樓墜落命危

車禍騰空翻3圈老天不收！他月發300碗「帝王蟹海鮮粥」溫暖人心

北市光華商場29歲男子6樓墜落　滿地血命危送醫

影／連看媽媽一眼的機會都沒有…女嬰慘死在廚餘桶　警：剛出生就被扔了

狠父帶2幼女上吊　女兒「緊抓樹枝尖叫」獲救　檢批：枉為人父

「台北混很大」台中KTV開打　醉嗆「我的賓士呢」刀砍泊車弟

傅達仁安樂死飲藥身影首次曝光　臨終前深情吻別妻兒「不痛了...」

雙人瑜珈親密互動讓感情增溫？　夫妻挑戰高難度動作變互摔大賽

師父見國道貨車架上站「逆風公雞」 切車道狂喊：快救牠...這是緣分！

橘子居然用烤的?溢出金黃泡沫 走訪客家文化嚐到「阿嬤的智慧」

台中角頭「要命小方」小弟出殯 80輛總值7億超跑車隊風光送行

哈士奇「技癢秀歌喉」阿嬤陪練 O型嘴二重唱讓網噴笑：沒白養！

代駕反被打！載醉漢遭痛毆7拳　小黃司機忍痛長按喇叭求救

《還願》「慈孤觀音」邪門瘋傳　網警告：已經招來不善的東西

手扒雞手套2步驟「變合身」　握緊手腕用力拉改造防鬆垮

領養大黃狗超黏人！特愛被摸摸 奴才手一停「用力轉頭怒瞪」

花美男變大叔！黃琪蓋棉被出庭　閉眼喃喃自語：媽媽都打我

狂滑手機40訊息力勸「不要輕生」　男拒接電話6樓墜落命危

車禍騰空翻3圈老天不收！他月發300碗「帝王蟹海鮮粥」溫暖人心

北市光華商場29歲男子6樓墜落　滿地血命危送醫

影／連看媽媽一眼的機會都沒有…女嬰慘死在廚餘桶　警：剛出生就被扔了

狠父帶2幼女上吊　女兒「緊抓樹枝尖叫」獲救　檢批：枉為人父

「台北混很大」台中KTV開打　醉嗆「我的賓士呢」刀砍泊車弟

人妻「想懷孕」恬品軒「不錄用」　執行署7折拍賣馬卡龍抵罰款

警察停等紅綠燈被打趴倒地　基隆警：2年前舊案雙方已和解

快訊／遠通逆轉勝！求高公局賠償超商代墊費2483萬勝訴

肯定桃捷春節疏運表現　鄭文燦贈激勵獎金並釋三大利多

花美男變大叔！黃琪蓋棉被出庭　閉眼喃喃自語：媽媽都打我

中職／林書逸3安開轟　兄弟11比3大勝耐克森英雄

林俊傑LA捕獲「美國大咖男星」！　狂喜：遇到我的偶像真開心

桃園發現麻疹個案　「燒烤店、燈會、網咖」她都有去過

微波水煮蛋！她驚呆「結果爆了」…曝光碎片慘狀　網看傻：這樣超危險

彭定軒不藏私／教你解讀「感情合盤」　情愛婚姻關係看這裡（上）

狂滑手機40訊息力勸「不要輕生」　男拒接電話6樓墜落命危

佛大藝術季新春登場　明華園總團三月三日宜蘭搬大戲

車禍騰空翻3圈老天不收！他月發300碗「帝王蟹海鮮粥」溫暖人心

熟女努力扭腰擺臀賣行車用品　2千網友不領情：屁股長蟯蟲？

社會熱門新聞

快訊／新北驚傳火警！平頭男踏血..

時間地點曝光！整型醫與仙女醫大..

半套妹按摩1小時　警：我起生理..

已婚男醫外遇美女醫19次　出庭..

她遭閨蜜設局虐30分鐘！霸凌5..

快訊／女嬰塞進廚餘塑膠袋慘死　..

遭影射副總莊秀珠、國泰世華銀雙..

沖冷水噴殺蟲劑　97歲公公被媳..

美女醫戀帥醫　通姦4次出人命

雄女學霸前男友有望進台大醫科「..

輔大畢業生控副教授劈腿：把我搞..

新FOCUS全台首撞　姐弟試車..

老師滑手機救生員聊天　男童泳池..

控台大男性侵藏裸照　前女友提告

更多熱門

相關新聞

蘇南／同婚草案只准繼親收養

同婚專法草案經行政院通過，備受討論的有同婚者只能繼親收養，跟異性婚者可收養無血緣者不同，未來只能有待立法院審議時，提出不同版本及議事討論，以保障同婚家庭享有人類生命循環鏈的權利。

柯賜海涉作假帳等案　二審判刑

林依晨前男友性侵少女　7年半定讞

郭新政珠寶案　逆轉免賠6000萬

最高檢訴訟組掛牌　江惠民：一錘定音

讀者迴響

發燒話題

奧斯卡 好樂迪 錢櫃 鱷魚先生 鹽水蜂炮 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 王令麟 橋本有菜 羅志祥 郭台銘 愛紗離婚 文化大學失火 鈕承澤 華航罷工 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 林俊傑演唱會 習近平 肉圓惡爸 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 陳昱安 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 玄彬孫藝真 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 王令麟 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 王柏融 王令麟 金門防疫戰 司法院釋字第748號解釋施行法 元宵節

熱門新聞

快訊／新北驚傳火警！平頭男踏血腳印逃生

時間地點曝光！整型醫與仙女醫大戰19回　妻臉綠爆

宗教界警告：還願「恭迎慈孤觀音」招陰神

半套妹按摩1小時　警：我起生理反應

已婚男醫外遇美女醫19次　出庭細數

曾之喬炒菜穿這樣　網暴動：太性感

南一中學生錄取最難進大學　獎學金千萬

自豪月薪5萬！台北妹「回3句」他崩潰

下田驚見「化石級」人齒怪物！她秒驚呆

《還願》驚傳消失！赤燭：暫時下架

她遭閨蜜設局虐30分鐘！霸凌5女被起訴

直播拍賣天王！億元遊艇「0元起標賣」

汐止夢湖木橋拍到「慘白長手掌」　網揪真相

阿諾崩潰大哭：想跳樓！爆4年前情變真相

學徒怨：受夠每天都在切菜　師傅神打臉

更多

最夯影音

更多

傅達仁安樂死飲藥身影首次曝光　臨終前深情吻別妻兒「不痛了...」

雙人瑜珈親密互動讓感情增溫？　夫妻挑戰高難度動作變互摔大賽

師父見國道貨車架上站「逆風公雞」 切車道狂喊：快救牠...這是緣分！

橘子居然用烤的?溢出金黃泡沫 走訪客家文化嚐到「阿嬤的智慧」

台中角頭「要命小方」小弟出殯 80輛總值7億超跑車隊風光送行

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面