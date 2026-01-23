　
生活

台灣人年終領1個月！韓國人一聽喊「巨大的文化衝擊」曝差異

▲▼ 千鈔,鈔票,存款（圖／記者劉維榛攝）

▲許多上班族都很期待領到年終獎金。（示意圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／曾筠淇報導

辛苦工作一整年，許多上班族最期待的就是領到年終獎金。近日韓國網紅秀鎬發文表示，當他聽到台灣朋友抱怨年終只有一個月薪水時，還以為對方是在開玩笑，因為韓國和台灣的發放方式、時間有很大的不同。貼文曝光後，引起討論。

以為台灣朋友開玩笑！他好奇大家年終領多少

秀鎬在Threads「@kr.suho」上發文表示，當他聽到台灣朋友抱怨年終獎金只有一個月的薪水時，他還以為對方在開玩笑，同時好奇，大家真的都會拿到好幾個月的獎金嗎？

韓國年末大多是給「午餐肉」　但其他時間點會發獎金

秀鎬也告訴《ETtoday新聞雲》，在韓國的職場環境中，大部分的公司不會發「年終」獎金，「一般人通常只會領到一個午餐肉禮盒，就回家過年了」。他進一步分享，韓國「發的時間（跟台灣）不一樣，所以不叫年終，叫獎金、紅包」。而韓國和台灣的差異，就讓他感受到巨大的文化衝擊。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「那是因為台灣採用噁心的低月薪制度，那個年終『不是天上掉下來的錢』。如果沒有年終，按照台灣外資公司實發12個月，那你月base會提高」、「在台灣，沒有年終的公司沒有人會想待」、「因為韓國月薪才是正常月薪」、「我寧可月薪多一點也不想要綁年終」。

本文經「@kr.suho」授權引用

01/21 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

【二分之一貓貓】掀開被被之前，是回不去的身材呀XD

