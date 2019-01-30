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用路人下載「ETC APP」　可享套餐最低38折、7天免費追劇

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▲▼國道,高速公路,ETC,etag。（圖／遠通電收提供）

▲用路人下載ETC APP，可享多項好康優惠。（圖／遠通電收提供）

記者賴文萱／台北報導

春節9天連假將展開，遠通電收表示，為了陪用路人過好年，特地找來肯德基、必勝客、fiDay影音和Join-Me機場接送一起送好康，eTag用戶只要下載ETC APP，就能享套餐最低38折、七天免費追劇優惠。

遠通電收表示，ETC APP是用路人通行出遊的好夥伴，下載量正式突破300萬次，除了用路人較常使用的儲值條碼，還新增國道即時路況查詢功能，春節九天連假更祭出最殺優惠，eTag用戶只要進入優惠專區取得優惠序號，就能享有吃喝玩樂多項好康。

▲▼ETC APP優惠。（圖／遠通電收提供）

▲ETC APP提供多項春節好康優惠。（圖／遠通電收提供）

ETC APP攜手肯德基和必勝客，推出最優惠套餐，原價187元上校經典脆雞堡套餐只要109元、五塊雞分享餐也從464元降到318元；必勝客更是祭出外帶九吋小比薩加兩塊厚燒醬烤烤雞套餐買一送一只要399元的新春優惠，等同原價打了三八折。

ETC APP也與friDay影音合作，eTag用戶登入ETC App領取序號，就能享受friDay影音7天免費看到飽，包括入圍2019年奧斯卡最佳外語片的《小偷家族》、馬東石硬派動作電影《非賣品》揭韓社會禁說的賣妻秘密、由趙又廷/馮紹峰/阮經天/劉嘉玲主演的《狄仁傑之四大天王》等多部強檔電影。

此外，ETC APP還與Join-Me合作推出機場接送服務，二月底前在ETC App預約專頁預約車輛，除了享有台北到桃園機場，預約車資約較市場行情便宜200元的專屬優惠，再加贈friDay影音好萊塢強檔電影一支。

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關鍵字：遠通電收,ETC,eTag,ETC APP

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