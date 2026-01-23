空姐聯誼專挑台積電？他見「固定模板」傻了　網：不知是不是真愛

▲老婆同事的另一半幾乎是科技業。（示意圖／取自Pixabay，下同）

網搜小組／曾筠淇報導

空服員的伴侶常是工程師？近日有網友分享參加婚禮的觀察，發現身為空服員的妻子，其同事的另一半竟然有極高比例來自台積電、聯發科等，現場宛如科技業聚會。他事後詢問才得知，原來這背後有不少是透過聯誼認識，甚至還會指定對方的公司背景。貼文曝光後，引起討論。

婚禮驚見科技業大集合 勞力士成標配

這名男網友在Dcard上，以「空姐老公都是台積電的嗎」為標題發文，提到上週參加老婆同事的婚禮，在互相介紹的過程中，發現這些空服員的老公或男友，幾乎清一色都在科技業工作，任職公司涵蓋台積電、聯發科、輝達等。原PO更觀察到，這些人的手上幾乎都戴著勞力士，整個畫面相當一致，彷彿有固定的模板。

多數靠聯誼認識 甚至指定要「台積電」

原PO透露，自己雖同為科技業，但領的是固定年薪，而他和妻子是從高中同學一路走到結婚。他好奇詢問妻子後，得知同事們大多是透過聯誼認識另一半，甚至有不少人會事先「指定」對象必須是台積電或其他特定公司的員工。這讓原PO頗有感觸，認為雖然同樣是科技業與婚禮場合，但每段關係的起點與過程，其實大不相同。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「無法理解，空姐又沒有比較正」、「我也在台積電，怎麼我同事都是Apple Watch 或 Garmin」、「覺得這種模板很好笑，不知道是不是真愛」、「是，有認識台積電的身邊另一半幾乎都是長榮空姐」、「我空姐老婆的同事老公職業有機師、健身教練、會計師」、「不是空姐老公，都是工程師，而是工程師，都挑年輕漂亮的」、「空姐有一定的身材跟顏值要求，所以為什麼會大部分都科技業，因為錢真的就是很多」。

雖然文章引起熱烈討論，但也有網友質疑，「真相是科技業一堆光棍，只能在低卡發幻想文」、「我也覺得是幻想文，空姐不用到聯誼吧」、「你這是創作文吧，我老公跟同事還有身邊你上述提到公司工作的朋友沒有半個人有在戴勞力士欸，反而是每一代iPhone都會跟就是了」。