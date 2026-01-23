　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

切斷丈夫生殖器扔馬桶！韓婦抓姦下殺手　法院「殺人未遂」判無罪

▲▼切香蕉。（示意圖／VCG）

▲南韓58歲婦女將丈夫生殖器切下後扔進馬桶。（示意圖／VCG）

記者羅翊宬／編譯

南韓58歲A姓婦女因懷疑丈夫外遇，夥同女婿持刀斬斷丈夫生殖器官扔進馬桶而遭起訴，法院認定其犯下特別重傷害罪，判處有期徒刑7年，不過對於檢方所指控的殺人未遂罪嫌，則以證據不足為由「宣判無罪」。至於協助綑綁受害人的女婿亦遭判刑，涉案女兒則因違反位置資訊法遭罰款。

根據韓媒《News1》，仁川地方法院刑事第13合議庭於23日宣判，A姓被告（58歲）因犯下特別重傷害罪，判處7年有期徒刑，女婿B某（39歲）則因協助犯罪，被判處4年徒刑。至於A某的女兒C某（36歲），則因與母親一同委託徵信社追蹤被害人行蹤，違反《位置資訊保護法》，遭判處300萬韓元罰金。

不過，對於檢方原先指控A某與B某涉嫌殺人未遂，法官認為難以認定具有明確殺意，因此「宣告無罪」。法官指出，雖然被告行為足以令人強烈懷疑其具有不確定殺意，但從犯案手法來看，並非朝致命部位或特定角度下手，被害人也在案發後約1小時內立刻送醫，難以認定生命一度陷入高度危險狀態。

法官也說明，受害人在案發當下承受極大心理衝擊與恐懼，且被告等人犯後未立即採取救護措施，整體犯後情狀並不理想。不過，法官亦考量A某否認具有殺人故意，且在庭上表現出反省態度，甚至在確認丈夫與其他女性往來照片後，一時情緒失控而犯案。

此外，法官指出，受害人明確表示不希望被告受到嚴厲處罰，加上A某等人過去並無超過罰金刑以上的前科紀錄，綜合犯罪動機、手段與事後態度後，據此作出量刑判斷。

檢方指出，A某等人去年8月1日凌晨1時，在仁川市江華島一處咖啡廳內，持尖銳刀具親手斬斷50多歲丈夫D某的生殖器官，意圖將其殺害，女婿B某則在一旁負責綑綁受害人、協助犯行。事後，A某更將切斷的生殖器丟入馬桶內沖走。

調查顯示，A某因長期懷疑丈夫D某外遇，從去年7月27日起，便與女兒C某委託徵信社追蹤D某的位置。C某在警方偵訊初期否認相關行為，但在檢方調查過程中，相關事實才被揭露。據悉，C某雖為A某親生女兒，但與被害人D某之間為繼父與繼女關係。

更多新聞
霍諾德登頂了！她手機「放大15倍」喊強
洪詩出席活動　忍不住哽咽哭了
彰銀整面牆被撞穿！三立採訪車拖出畫面曝　嚴重變形吊離
快訊／國1「紅斑馬」遭KO！尾部嚴重受損
採訪車撞銀行釀10傷！三立電視完整聲明曝：內部即刻成立專案小
澳門男來台超速6次挨罰2萬5　法官判全部免繳
101震撼直擊！霍諾德80多樓「跨一腳就上一層」　網看呆：真
快訊／採訪車撞銀行釀10傷　三立電視發聲
快訊／採訪車撞彰銀10傷　三立駕駛說法曝

關鍵字：

日韓要聞南韓生殖器外遇馬桶殺人未遂無罪仁川

