交通部又輸了！國道ETC改三段式收費　高公局須賠遠通1.2億

▲法院判高公局需補償遠通電收變更ETC計程費率系統的額外成本1.2億元。（圖為資料照／遠通電收提供）

記者劉昌松／台北報導

交通部高速公路局委託遠通電收建置經營國道ETC電子收費系統，期間歷經紅外線OBU改成eTag等多次調整後，遠通不滿原本依約設計好的一段式標準費率，被高公局一場會議指示改成三段式費率，導致設備、開發費用暴增，打官司求償。台北地院審理認為，高公局確實變更合約工作範圍，應補償遠通1.2億多元的建置成本。可上訴。

高公局2007年和遠通簽訂電子收費系統建置合約後，雙方間鉅額官司不斷，高院在2017年間判決，高公局要賠償支付遠通通知用路人欠費的掛號郵資，累計達1.1億元，因高公局不上訴而確定；2018年間，高公局主張遠通電收一開始推紅外線OBU時，第3年使用率未達合約門檻，應罰違約金4.2億元，但被台北地院判敗訴，遠通免罰。

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遠通歷經兩場官司勝訴後，這次再以他們當初依照契約精神，設計了標準費率之「一段式費率」計費功能，卻因高公局在2012年一場費率系統配合會議中翻盤，被高公局要求設計包含標準費率、優惠里程、長途折扣的「三段式費率」系統，導致遠通除了要損失以支付的開發費用，還必須重新跟廠商增購設備，總計多花1億2015萬1016元。

高公局反駁指出，當初簽約沒有說一定要做一段式或三段式，只要是建置計程電子收費系統，就屬於遠通的工作範圍，且如果遠通繼續沿用OBU，就不用費事修改eTag的費率系統。

但法官根據專家鑑定報告，認為雙方簽定的合約條文邏輯，都是要建置「走多少(車行距離)、算多少」的一段式費率系統，高公局雖是基於公共利益，要求設計成三段式費率，但確實超出契約工作範圍，且無證據顯示變更費率系統與使用OBU或eTag無關等理由，判高公局需補償遠通因更改系統額外花費的建置成本1.2億多元。

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