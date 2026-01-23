快訊／今晨最低7.7度！　15縣市低溫警報「跌破10℃」

▲中央氣象署發布低溫特報。（示意圖／ETtoday資料照）

記者柯沛辰／台北報導

今晨本島平地最低溫7.7度，出現在台南市楠西區。中央氣象署今（23日）清晨4時54分針對15縣市發布15縣市低溫特報，因強烈大陸冷氣團影響，今晨至上午苗栗以北及金門有持續10度左右、連江有持續6度左右或以下氣溫（橙色燈號）機率，台中、南投、雲林、嘉義、台南、高雄地區有10度以下氣溫（黃色燈號）發生機率，請注意防範。



低溫區域



【橙色燈號（非常寒冷）】（平地低溫10度以下且連續24小時12度以下）

新北市、台北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、金門縣有持續10度左右或以下氣溫發生的機率；連江縣有持續6度左右或以下氣溫發生的機率，請注意防範。

【黃色燈號（寒冷）】（平地低溫10度以下）

台中市、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市有10度以下氣溫發生的機率，請注意。

目前低溫特報發布範圍包括台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、金門縣、連江縣等15縣市，預計影響時間將持續到23日上午11時。

氣象署提醒，加強保暖，使用瓦斯熱水器及電暖器具應注意室內通風及用電安全，預防低溫導致之呼吸道及心血管疾病、避免長時間逗留在寒冷環境，確保兒童之頭、頸、手和腳部溫暖，關懷老人、遊民及弱勢族群避寒措施，農作物及水產養殖業注意寒害。

▲氣象署低溫特報地圖。（圖／氣象署提供）

資料來源：氣象署