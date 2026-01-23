　
霍諾德徒手爬101　台灣人質疑「想紅」！游泳教練揭東西文化差異

▲攀岩家艾力克斯霍諾德（Alex Honnold），將挑戰徒手攀登「台北101」。（圖／Netflix提供）

▲攀岩家艾力克斯霍諾德（Alex Honnold），將挑戰徒手攀登「台北101」。（圖／Netflix提供）

記者施怡妏／綜合報導

美國傳奇攀岩家艾力克斯霍諾德（Alex Honnold），即將於明（24日）正式挑戰「徒手攀登」台北101大樓，消息曝光後引發國際高度關注，許多台灣人質疑「這樣安全嗎？掉下來怎麼辦？」「只是想紅」等。對此，游泳教練許汶而表示，西方社會傾向探討冒險者的準備與意義，東方文化卻常將風險視為錯誤。

許汶而有感發聲：東方文化把風險視為錯誤

游泳教練許汶而在臉書發文，身為台灣第一位泳渡英吉利海峽的人，因為曾走過相似的經歷，所以看到霍諾德攀爬台北101的事件很有感觸。她指出，觀察到台灣網路留言多集中在「出事了誰負責」、「是否涉及公共危險」、「想紅」等質疑，這其實已經不是在討論安全，而是在展現一個社會的文化差異。

許汶而進一步指出，在多數西方文化中，面對高風險行為，常見的提問包括「準備了多久」、「專業與訓練背景是什麼」、「這項挑戰的意義」，風險被視為需要理解與管理的成本，而不是必須被全面消滅的錯誤。

西方社會聚焦準備與意義　非一味否定風險

相較之下，台灣與部分東亞社會，往往優先關注「萬一出事怎麼辦」、「誰要負責」，習慣把「不出事」當成最高價值，卻很少思考「如果什麼事都不敢做，代價又是什麼？」

許汶而表示，在西方冒險者被成為pioneer、explorer、legacy builder，但在台灣社會中，卻常被貼上愛出風頭、想紅、不要命的標籤。許汶而直言，「事實上，這些人往往是極度理性、反覆計算風險後才前進的專業者」，如果一個社會只能接受「保證不出事的事情」，自然難以孕育真正走向世界的創舉，也會限制突破性的可能。

「感觸會如此深，是因為這些標籤，也都曾經被貼在我身上」，許汶而分享自身經驗，在挑戰泳渡海峽前，被認為不可能；成功後被說運氣好、想紅；失敗時則被批評活該、貪玩。她認為，真正值得討論的不是「會不會出事」，而是社會是否仍允許有人願意走在風險之前。文末她也預祝霍諾德挑戰順利，自己也相當期待這次行動。

．本文經「游泳教練許汶而」授權轉載。

更多新聞
