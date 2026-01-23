多視角撞擊畫面曝！三立採訪車高速衝彰銀　幸運路人驚險閃避

<br>

記者黃彥傑、葉品辰／台北報導

台北市中山區一江街與南京東路口今(23)日下午發生一起驚悚重大車禍，一輛三立電視台採訪車因不明原因失控，直接衝進路旁彰化銀行內，現場玻璃碎裂、提款機全毀，銀行內外一片狼藉，初步統計共有10人受傷，警消緊急到場搶救，並封鎖現場處理，稍早事故另一視角的監視器畫面也曝光。

警方指出，事故發生在中山區一江街與南京東路口，當時肇事車輛沿道路行駛時，疑似突然偏離車道，直接撞進路旁銀行。強大撞擊力道不僅撞碎整面落地玻璃，連室內多台提款機也被撞毀，碎片四散，現場宛如災難現場。除了騎樓上被撞的路人外，銀行內多名行員及洽公民眾也遭飛散碎片波及，有人倒臥在地，初步了解共有4女6男受傷，其中3人重傷、1人中傷、6人輕傷，場面相當混亂。

▲三立採訪車高速衝撞彰銀另一視角曝光。（圖／記者邱中岳翻攝）

肇事駕駛向警方表示，當時行車途中一度「恍神」，才會失控衝入銀行，警消獲報後派員趕抵，分別將傷者送醫救治，並在現場實施管制。稍早事故另一視角的監視器畫面曝光，清楚拍下車輛高速衝入銀行的瞬間，詳細肇事原因仍待進一步釐清。

▲三立採訪車撞入彰化銀行，造成10人輕重傷。（圖／記者邱中岳翻攝）