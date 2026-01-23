　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

蘇嘉全：交流不是讓步　海基會持續「說好話、做實事」

▲▼海基會董事長蘇嘉全。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲海基會董事長蘇嘉全。（圖／記者蔡紹堅攝）

記者蔡紹堅／台北報導

海基會今（23）日下午舉行第12屆董監事第1次臨時聯席會議，會議中推選蘇嘉全出任董事長。蘇嘉全致詞時指出，交流不是讓步，溝通不是退讓，而是為了讓衝突不必發生，讓問題有機會被解決，「期盼對岸展現自信，恢復兩岸常態化交流。海基會在政府委託與授權下，會持續扮演好『說好話、做實事』的角色，為民眾解決問題，為交流保留空間，為和平累積條件。」

蘇嘉全在致詞一開始首先表達感謝，他說，「感謝賴總統的責任託付，更感謝各位董監事的支持，讓我有機會承擔海峽交流基金會董事長這項重要任務。能在這個關鍵時刻，為兩岸人民服務，為台灣社會盡一份心力，我感到責任重大，也心存感激。」

蘇嘉全提到，海基會自1991年3月成立以來，今年將屆滿35週年，這一路走來，海基會始終肩負政府委託與授權，處理兩岸涉及公權力事務的聯繫與協商，以及服務兩岸人民的重要任務，「無論兩岸情勢如何起伏，海基會存在的核心目的，始終只有一個，就是站在人民的立場，為民眾解決問題，為交流保留空間，為和平累積條件。」

蘇嘉全也特別感謝前任董事長吳豊山，與所有董監事及全體海基會同仁，「在當前複雜的國際與兩岸環境下，讓海基會的服務得以持續推動、穩定運作。這樣的努力，是海基會最珍貴的資產，往後我也會以這樣的態度延續會務的推動。」

▲▼海基會董事長蘇嘉全。（圖／記者蔡紹堅攝）

蘇嘉全說，過去他曾擔任立法院院長。立法院是中華民國最高民意機關，是匯聚民意、反映民意的重要場域。正因如此，他始終相信，兩岸關係的根本，不在口號，而在人民；不在對立，而在理解，「未來，我所帶領的海基會，也將秉持同樣的精神，從人民的需求出發，與對岸社會保持溝通與交流。」

蘇嘉全指出，兩岸交流走過數十年，雖然歷經起伏，但人民往來、經貿互動與社會連結，早已深植其中。只要兩岸還有人在彼此關心、彼此往來，交流本身就不應被輕易中斷。

蘇嘉全說，賴清德總統在去年國慶演說中提到，期待中國大陸能體現大國的責任，「我們誠摯期待，中國大陸方面能夠回到以人民利益與福祉為優先的初衷，不再以政治前提，阻礙兩岸兩會的正常交流與互動。」

蘇嘉全強調，他也期盼對岸展現自信，恢復兩岸常態化交流，「只要對岸領導人有心把人民放在首位，透過兩岸兩會務實溝通，兩岸之間就沒有不能對話、不能解決的問題。唯有和平穩定與互惠繁榮，才是兩岸人民共同的期待。」

▲▼海基會董事長蘇嘉全。（圖／記者蔡紹堅攝）

蘇嘉全還感謝台商朋友，他說，多年來，無數台灣企業與台商遠赴中國大陸打拚，在不同城市、不同產業中經營，為自身事業，也為台灣累積寶貴的經驗與能量。各地台商協會長年與海基會密切合作，協助在陸國人處理投資、生活與急難需求上，扮演不可或缺的夥伴角色，海基會對此始終心存感激。

蘇嘉全坦言，他也理解，台商在中國大陸經商，往往必須面對複雜的政策環境與一定程度的政治壓力，海基會會站在理解與協助的立場，持續提供必要的服務與支持，作為大家在異鄉打拚最溫暖的娘家。

不過，蘇嘉全也說，他們由衷期盼，台商在海外開疆闢土的同時，能始終與家鄉的人民站在一起，共同守護這個引以為傲的民主家園，「唯有如此，台灣社會才能持續凝聚，成為大家最堅強的後盾。」

蘇嘉全指出，面對全球經濟情勢變化與中國大陸內部經濟調整的挑戰，台商的未來布局勢必更加多元。無論是深耕中國市場，或是布局全球、行銷世界，海基會都願意成為台商最可靠的後盾，與大家攜手合作，協助因應轉型、拓展新機會。

蘇嘉全強調，展望未來，海基會在政府委託與授權下，會持續扮演好「說好話、做實事」的角色，所說的「好話」，是利於交流、利於理解的善意言詞；所做的「實事」，則是超越黨派、不問立場的民生服務，「交流絕對不是讓步，溝通也不是退讓，而是為了讓衝突不必發生，讓問題有機會被解決。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
479 1 7623 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
霍諾德登頂了！她手機「放大15倍」喊強
洪詩出席活動　忍不住哽咽哭了
彰銀整面牆被撞穿！三立採訪車拖出畫面曝　嚴重變形吊離
快訊／國1「紅斑馬」遭KO！尾部嚴重受損
採訪車撞銀行釀10傷！三立電視完整聲明曝：內部即刻成立專案小
澳門男來台超速6次挨罰2萬5　法官判全部免繳
101震撼直擊！霍諾德80多樓「跨一腳就上一層」　網看呆：真
快訊／採訪車撞銀行釀10傷　三立電視發聲

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

小三通25週年　邱垂正：在確保國安前提下邁向穩健長遠運作

性愛大師「周媛」遭爆料課程尺度！　前員工旁聽羞喊：我都臉紅

蘇嘉全：交流不是讓步　海基會持續「說好話、做實事」

川普稱正向伊朗派遣重兵　陸外交部籲「珍惜和平」保持克制

人形冰雕「睫毛眨啊眨」　警到場嚇壞...女子雪地凍8小時奇蹟生還

蘇嘉全正式就任海基會董座　喊話對岸：兩岸沒有不能解決的問題

斥資18億構築美業殿堂　東森自然美奉賢智廠獲「上海工業旅遊達標單位」

陸2025電商成績單公佈　實體商品網路零售額增長5.2％

陸男童玩密碼鎖「卡鼻」變牛魔王　消防員忍笑救援「靈魂拷問」

一次性連拔12顆牙！　山西老婦「險死」心梗休克進ICU醫病

詹能傑救人倒下！義消爬出火場跪地急喊：他沒呼吸了　鼻酸畫面曝

詹能傑脫面罩捨命救人殉職　最後身影臉燻黑「提醒小心衣服山」　消防英雄曾被公審超諷刺

王淨撞臉CORTIS：感覺我很粗糙XD　柯震東還想演高中生「醫美很棒」

勇消詹能傑脫面罩救人殉職　基隆深夜火警2死4傷

焦凡凡曝「馴服婁峻碩」技巧　他初見寶寶太緊張像在搞笑XD

攜走軍購機密75秒被民進黨告　黃國昌：這群法盲不要秀下限

賴冠霖引退前遭勸「寧願你約砲」　揭經紀人禁愛真相：三觀受衝擊

勇消警告「衣服堆像山」成遺言！　同仁搶救悲喊：詹能傑起來

害死1家5口狠女全認罪「花掉八成的錢」　家屬律師盼重刑贖罪

基隆消防隊長殉職

小三通25週年　邱垂正：在確保國安前提下邁向穩健長遠運作

性愛大師「周媛」遭爆料課程尺度！　前員工旁聽羞喊：我都臉紅

蘇嘉全：交流不是讓步　海基會持續「說好話、做實事」

川普稱正向伊朗派遣重兵　陸外交部籲「珍惜和平」保持克制

人形冰雕「睫毛眨啊眨」　警到場嚇壞...女子雪地凍8小時奇蹟生還

蘇嘉全正式就任海基會董座　喊話對岸：兩岸沒有不能解決的問題

斥資18億構築美業殿堂　東森自然美奉賢智廠獲「上海工業旅遊達標單位」

陸2025電商成績單公佈　實體商品網路零售額增長5.2％

陸男童玩密碼鎖「卡鼻」變牛魔王　消防員忍笑救援「靈魂拷問」

一次性連拔12顆牙！　山西老婦「險死」心梗休克進ICU醫病

春節前加強地震火災搶救演練　饒慶鈴肯定救災戰力籲用火用電安全

小三通25週年　邱垂正：在確保國安前提下邁向穩健長遠運作

快訊／台灣人北海道滑雪「衝出雪道」受困！　直升機出動救援

心臟科就醫診間塞滿人「裸胸被看光」　女病患崩潰：委屈到想哭

澎湖鳥嶼港漁船擱淺！船員落海獲救送醫　船主失蹤搜救中

TVBS民調／台中之爭！江啟臣、何欣純差距大幅縮減　楊瓊瓔贏2百分點

張惇涵率中選會被提名人拜會爆火花　民眾黨批搞小動作破壞氣氛

寒假前不挨餓　屏東836名學童收到課後暖心點心

一群人突然往天空看！她手機「放大15倍」喊強：霍諾德登頂了

連結車半路「丟包」貨櫃阻路　警通知駕駛到案最高開罰3000

趙雨凡爸媽現身AAA後台！　到高雄看兒子「緊緊擁抱」

大陸熱門新聞

「身體形成X型」　靈動老師周媛無碼實戰片外流

靈動老師周媛　46秒原版片出土

陸男子SIM卡煉金術引熱議 一大把煉出191.73克...價值逾50萬元

眼神給出去！陸性愛大師已賺超1億元

台灣革命共產黨成立　梁文傑：中共恐容不下

陸配李貞秀將進國會　陸委會：未接獲放棄國籍證明

12歲繼女被虐死　福建後母死刑處決了

陸男秒賣500g金條！一年內賺181萬元

山東驚現「鑽石血」 稀有度更勝貓熊血

陸32歲工程師猝死　妻痛哭：死後還被派工作

陸藝人黃景瑜預約首批「太空旅客」船票 編號009！一張要價1358萬

獨扛7人工作！猝死程式設計師「底薪僅13K」

陸更新「赴台旅遊合約範本」　陸委會：例行公事

陸男童玩密碼鎖「卡鼻」變牛魔王

更多熱門

相關新聞

海基會進入蘇嘉全時代　羅文嘉：仍按兩岸兩會協議推動工作

海基會進入蘇嘉全時代　羅文嘉：仍按兩岸兩會協議推動工作

海基會23日召開董監事會，選出新任董事長蘇嘉全。海基會秘書長羅文嘉會後召開記者會，對於新任董事長就任後的工作規劃，他強調，不管是前任董事長吳豊山還是現任董事長蘇嘉全，都希望按照兩岸兩會所簽訂的協議來推動相關工作，解決兩岸人民的問題。

海基會：大陸台商春節活動2月24日舉行

海基會：大陸台商春節活動2月24日舉行

蘇嘉全正式就任海基會董座

蘇嘉全正式就任海基會董座

海基會明召開董監事會　蘇嘉全將上任董事長

海基會明召開董監事會　蘇嘉全將上任董事長

兩會重啟對話協商？　國台辦設關卡：得承認「九二共識」

兩會重啟對話協商？　國台辦設關卡：得承認「九二共識」

關鍵字：

海基會蘇嘉全

讀者迴響

熱門新聞

KTV唱歌慶生...台中女遭親爸性侵！驚醒崩潰：你知道我是你女兒嗎

「身體形成X型」　靈動老師周媛無碼實戰片外流

即／三立採訪車撞進彰化銀行！「10人輕重傷」送醫搶救中

「靈動老師」周媛帳號遭永久封殺！

「暖暖包用完怎麼丟？」　環保局解答

快訊／4檔飆股明起「抓去關」　玻纖布2家入列

15歲少女遭ISIS綁架！囚禁7年淪性奴

2張千萬發票還沒人領！11張中大獎「等嘸郎」清單曝光　3／5到期

乳頭破皮「月經來就裂開」！她檢查正常　一切片醫頭發麻

男遭撞飛！女團購主狂壓CPR救不回

建中生「墾丁畢旅」吃冷菜！灌1星負評　業者喊冤

劉寶傑：蔡英文開始有動作是給賴清德警告　賴對內、對外都搞不定

曾是新北人購物天堂！他嘆人潮不再：輝煌已走遠

付錢還要道歉　台人獨有1習慣全場共鳴

五口命案李惠雯全認罪！

更多

最夯影音

更多
詹能傑救人倒下！義消爬出火場跪地急喊：他沒呼吸了　鼻酸畫面曝

詹能傑救人倒下！義消爬出火場跪地急喊：他沒呼吸了　鼻酸畫面曝
詹能傑脫面罩捨命救人殉職　最後身影臉燻黑「提醒小心衣服山」　消防英雄曾被公審超諷刺

詹能傑脫面罩捨命救人殉職　最後身影臉燻黑「提醒小心衣服山」　消防英雄曾被公審超諷刺

王淨撞臉CORTIS：感覺我很粗糙XD　柯震東還想演高中生「醫美很棒」

王淨撞臉CORTIS：感覺我很粗糙XD　柯震東還想演高中生「醫美很棒」

勇消詹能傑脫面罩救人殉職　基隆深夜火警2死4傷

勇消詹能傑脫面罩救人殉職　基隆深夜火警2死4傷

焦凡凡曝「馴服婁峻碩」技巧　他初見寶寶太緊張像在搞笑XD

焦凡凡曝「馴服婁峻碩」技巧　他初見寶寶太緊張像在搞笑XD

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

乖乖X農會 特殊口味大開箱

乖乖X農會 特殊口味大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「農會X乖乖」，試試各種創新口味乖乖

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面