「超好用1物」台灣人發明！活這麼久才知道　大票人喊：出國必帶

「活了這麼久才知道！」一名網友直呼，原來全世界第一包「抽取式衛生紙」是台灣人發明的，更笑虧「難怪出國都沒得抽，這發明值得拿諾貝爾獎吧！」文章曝光後掀起網友大讚，「出國必備抽取式衛生紙」、「在國外生活過後，才知道人在台灣有多幸福」。

一名網友在Threads驚訝直呼，自己活了這麼久，才知道每天習以為常、隨手就抽的衛生紙，「原來全世界第一包『抽取式衛生紙』是台灣人發明的」，這個冷知識讓他既驕傲又覺得有趣，「難怪出國都沒得抽，這發明值得拿諾貝爾獎吧！」

文章曝光後，「在國外生活過後，才知道人在台灣有多幸福」、「之前出國唸書帶了兩串衛生紙塞行李箱，在國外上大號跟擤鼻涕用捲筒真的會發瘋」、「難怪歐洲真的沒在賣抽取式的，都是滾筒式」、「抽取式衛生紙根本超強發明，尤其廁所很急的時候」、「出國必備抽取式衛生紙」、「在歐洲超少遇到抽取式衛生紙，好痛苦啊」。

事實上，1980年代還是以平版衛生紙為主流時，永豐金控前董事長何壽川看見消費者使用不便，加上歐美已經有連續折疊、抽取的面紙設計，但並未運用到衛生紙上面，於是何壽川與本土製造商合作，開發出自動化生產設備，讓台灣甚至是世界第一包抽取式衛生紙因而誕生。

除了衛生紙之外，網友們也熱烈補充其他MIT驕傲發明，「手搖飲的封膜機也是喔」、「感應式水龍頭也是台灣人發明的，鄧鴻吉先生超厲害」、「泡麵也是台灣人發明的」、「N95口罩，台灣人也是發明功臣之一」、「我最近才知道，紅外線感應的小便斗和水龍頭，也是我們台灣人的創意」、「我記得免削鉛筆也是台灣發明的」。

擁有「台灣愛迪生」之稱的發明家鄧鴻吉，確實發明許多改變人類生活習慣的物品，像是紅外線感應水龍頭是他17歲時發明，能減少接觸以杜絕二次污染，省水率達70%，當時以150萬元賣出專利，廠商更進一步販售至世界各地，獲利4000萬元；另外，汽車防盜器、全世界最小的DVD機心也是出自於鄧鴻吉之手。

在新冠疫情期間，鄧鴻吉也研發出空氣淨化動力系統的電子式智慧型口罩，不僅可以防疫，同時也能解決悶熱問題，他更霸氣贈送100個給醫護人員。

