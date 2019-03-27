長腿黑絲女荷官吸客！　台中主題餐廳藏德州撲克賭場

記者李忠憲／台中報導

東區某撲克牌遊戲主題餐廳疑「掛羊頭賣狗肉」，提供現場供客人大賭德州撲克，並聘來穿短群黑絲襪長腿辣妹擔任荷官及服務男客。檢警27日凌晨動員，查獲陳姓男子等16人涉賭，並扣得110多萬現金，警詢後依賭博罪嫌送辦。

▲刑事局中打與中市警方破獲主題餐廳掛羊頭賣狗肉的職業賭場。將現場女荷官等相關人帶回。（圖／記者李忠憲翻攝）

近來新興主題餐廳盛行，不少是提供遊戲讓客人可以吃喝玩樂一次滿足。刑事局中部打擊犯罪中心日前獲報，位於東區一處撲克牌遊戲主題餐廳，疑似掛羊頭賣狗肉，提供現金供客人賭德州撲克，儼然成為大型職業賭場。

▲▼警方在遊戲主題餐廳內查獲職業賭場 。（圖／記者李忠憲翻攝）

警方經報請台中地檢署指揮偵辦，經多日跟監後，27日凌晨出動幹員及轄區警力前現場搜查。除查獲摸彩用機車1部、賭博用籌碼及撲克牌1批，電腦1組、計分電腦螢幕2台、監視器1組等證物，也當場扣得112萬餘元現金，包括陳姓男子共10多人被帶回。

▲▼警方將員工及賭客全數帶回。（圖／記者李忠憲翻攝）

警方表示，該主題餐廳雖打著用點數換獎品，現場還把上摸彩大獎機車，實際上只要加入會員，就可私下換現金，而摸彩機車僅是一輛5萬多的一般機車。從賭博男客年齡皆於18歲至24歲間，機車根本吸引不了人，根本就是做做樣子。現場雖是餐廳，但客人能點的餐點就只有簡單的薯條、漢堡等，跟一般的餐廳餐點相差甚遠。

另外，業者為招攬生意，找來員工大多是年輕女性，其中8人為女荷官，2人則是服務人員。她們清一色都是短裙，有的穿上黑絲襪，有的則大秀白皙美腿，服務消費男客人。

▲▼警方查扣百餘萬現金及賭具。（圖／記者李忠憲攝）

警方表示，目前坊間越來越多此類複合式主題遊戲餐廳，實際從事賭博犯罪，常衍生賭債暴力糾紛，危害社會治安甚鉅。警方將嚴正執法，端正善良風俗，請民眾切勿以身試法，影響自身家庭，得不償失，家長也要多關懷年輕子女平時休閒活動內容，以免涉足該類賭場引禍上身。

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