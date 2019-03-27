小林村滅村「10年國賠案」大逆轉　15災民各獲賠150萬到300萬

▲小林村國賠案逆轉。（圖／資料照／記者楊佩琪攝，下同）

地方中心／高雄報導

發生於2009年的莫拉克颱風帶來的災情，造成了高雄市甲仙鄉小林村共有381人不幸死亡、16人失蹤的慘劇，整個村子幾乎被滅，而138名災民和家屬聲請國賠，123人被判敗訴確定，另外15位住在土石流潛勢區的村民則發回更審，而高雄高分院27日更一審改判高市府應賠償15位災民150萬到300萬元不等。

2009年8月的莫拉克風災是許多人一輩子心裡的痛，當時它帶來的超大豪雨不僅讓獻肚山嚴重崩塌，大量的土石幾乎將整個小林村都給滅頂，而事後災民和罹難者家屬組成自救會聲請國賠，卻屢次被判敗訴。對此，一名水土保持局雨量監控員的女兒曾經控訴，甲仙鄉公所無視中央發出的土石流警戒，不肯撤離村民，而她也表示「高雄市政府把村民的生命，看得那麼不重要？一隻貓狗有危險，消防隊員要緊急把牠們救出來，但是我們呢？我們比貓狗不如嗎？」。

一、二審法院審理後皆認為，當時即使撤離，也只能撤到小林國小等處，但該處同樣是遭到土石掩埋，因此判災民敗訴。對此，全案上訴到第三審後，最高法院依舊認為，大部分災民都無法證明損害與公務員不作為有關，因此判其中123人敗訴，但住在土石流淺勢區的15人則發回更審，而高雄高分院更一審改判高市府敗訴，應賠償15位災民各150萬到300萬不等，仍可上訴。

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