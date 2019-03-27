單親姊妹花探望病嬤　騎車返家與聯結車相撞...姊頭遭輾命危

▲姐妹花騎電動自行車與聯結車碰撞，一命危一輕傷 。（圖／記者李忠憲翻攝）

記者李忠憲／台中報導

單親家庭的胡姓姊妹花，26日探望完住院開刀的阿嬤，騎電動自行車要返家時，卻在內新橋上與聯結車碰撞。騎車的姐姐頭部遭輾命危，妹妹全身擦挫傷，飽受驚嚇。警方表示，黃姓聯結車駕駛供稱自己直行，有碰撞聲才停車，雙方排除酒駕，將調查釐清事故原因。

霧峰警分局26日下午3時許獲報，大里區內新橋上發生電動自行車與聯結車車禍，2人受傷。警方到場後發現受傷的是一對胡姓姊妹花，騎車的20歲姊姊疑遭車輪輾過，顱骨骨折加上顱內出血，傷勢嚴重，立刻送醫急救，命危在加護病房治療。後座的妹妹則全身擦挫傷。驚魂未定，目前住院治療。

▲聯結車駕駛稱自己直行上橋，聽到碰撞聲才知道發生車禍。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲▼姐妹花的電動自行車遭捲入車底 。（圖／記者李忠憲翻攝）

聯結車駕駛黃姓男子向警方供稱，當時他從新仁路直行開上內新橋，突然聽到後方有碰撞聲。他立刻停車並下車查看，不知道自行車為何會撞上。

據了解，胡姓姊妹花的母親1人養育4名女兒，是低收入戶。重傷的姊姊在家排行老三，目前就讀台中科大1年級。事發前，兩姊妹先騎車去醫院探望動膝蓋手術的阿嬤，因為下午5點要考試，當時正要返家準備，豈知竟發生意外。

霧峰分局交通分隊表示，雙方經酒測排除酒駕，由於自行車騎士命危仍在搶救，事故原因仍有待釐清。

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