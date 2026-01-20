　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

「紙袋刮傷飾板要賠2千」搭Uber爆糾紛　乘客PO文討公道

▲19日晚間北市大安區忠孝敦化站旁民眾遭UBER司機指控紙袋刮傷飾板。（圖／記者張君豪翻攝）

▲19日晚間北市大安區忠孝敦化站旁民眾遭Uber司機指控紙袋刮傷飾板。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

北市大安區忠孝東路4段19日晚間發生一起Uber多元計程車乘車糾紛。當時40歲鄭姓Uber司機搭載28歲何姓乘客及其澳門籍友人鍾男，因鍾男打開後座室內燈找東西，與司機發生口角，雙方報警處理。警方到場後進行勸導並告知相關權益，但雙方均未提告。

大安警方表示，19日晚間轄區敦南所接獲通報，指忠孝東路四段忠孝敦化站旁有糾紛，線上警力到場後，經查為多元計程車與乘客因細故發生口角，警員告知雙方可報案或提告捍衛自身權益，但後來雙方未報案提告。

事後何姓乘客在社群平台Threads發文還原過程：當天與剛從澳門返台的友人搭乘Uber，上車後友人為尋找物品開啟後座車燈，司機要求關閉後已立即配合並致歉，但司機仍情緒激動，連續指責「我是電車可能會沒電，你碰人東西都不用先講嗎」，時間長達數分鐘。乘客認為司機情緒不穩，要求在路邊下車，卻被告知要報警處理。

貼文指出，警方到場後，機改稱乘客的購物紙袋疑似刮傷車輛，要求賠償新臺幣2千元，若乘客不願賠付，將揚言提告。乘客強調並未碰觸或刮傷車輛，對事態發展感到困惑，已向Uber客服反映，擔心類似情況影響其他旅客權益。

大安警方證實目前雙方均未報案，並藉此案例呼籲，民眾遇有糾紛應理性溝通，切勿因一時情緒失控而觸法；警方將持續加強防制暴力事件，維護社會安全秩序，若涉民事賠償爭議，建議循正當法律途徑處理。

獨／聖石金業吸血煉金術曝！狂蹭總統、高官...檢警抄扣上億資產

獨／聖石金業公益破滅！涉吸金詐騙數千人...女董座等30人被捕

獨／聖石黃金契約太好賺警察記者都被騙　檢扣勞斯萊斯近10億資產

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/18 全台詐欺最新數據

更多新聞
460 1 1372 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
台男轉機被抓走　外交部：已於1/17抵台
「連凍4天」防較大雨勢　明天低溫再探10度以下
女遭性侵撂人私刑！逼脫衣戴項圈圍毆　靈骨塔外爬
不只是價格高！「國旅為何沒落」苦苓曝原因很簡單：怎麼可能再來
獨／40歲才求子成功「蔥油餅夫妻慘死兒手下」！每月拿4萬
新北大混戰！李四川領先蘇巧慧15百分點　改派另兩人倒輸
機師揪玩墾丁3天2夜...越線「侵犯2女」
獨／天母名店熄燈　結束10年營業時光

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

彰化左轉車與公車猛撞！旋轉180度車門瞬間削掉　驚險畫面曝

女遭性侵撂人教訓淫狼！逼脫衣戴項圈再圍毆　靈骨塔外學狗爬

獨／40歲才求子成功「蔥油餅夫妻慘死兒手下」！侄曝兇嫌：月拿4萬

國5彭山隧道追撞故障車！貨車「玻璃噴碎」　2人送醫他一度昏迷

「紙袋刮傷飾板要賠2千」搭Uber爆糾紛　乘客PO文討公道

屏東男無照拒測不繳罰款　執行署扣存款查封土地！一次繳清了

我怎麼反抗你都不聽！色機師揪玩墾丁...越線「侵犯2女友人」

無罪被逆轉！陸配周滿芝被控幫中國發展組織　更一審重判8年

詐團黑吃黑「瓦斯槍打臉」劫走車手60萬　桃園5匪這下慘了

嫌太吵！屏東男闖莊園偷走4隻金剛鸚鵡　冷血虐殺棄屍水溝　

A-Lin再玩跨年哏！狂喊「喬山帶我走」　強調沒喝酒...下秒改口：只喝兩口XD

蘆洲夫妻遭砍10多刀慘死　弒親兒認「從小被打罵到大」早就想殺人

高市早苗宣布23日解散眾議院　再提「台灣有事」

蘆洲蔥油餅夫妻慘死！兒狂砍37刀放血流乾　警抓到人了

虎斑哥「喜當爸」被貓弟狂吸奶　瞇眼開肚發出呼嚕聲超享受XD

蘆洲蔥油餅夫妻慘死客廳血泊　37刀狠弒雙親！母親頭都凹了　啃老毒蟲正面曝光

阿翰曝和婁峻碩關係「激動摔倒XD」　鄭伊健「超愛悠遊卡」騎YouBike逛街

西班牙高鐵對撞上修至39死！列車4天前才檢查　筆直路段竟脫軌

美短貓睡覺變「直挺挺海參」　超長一條趴床上還記得收手手

大白熊犬剪指甲超乖不反抗　淡定交出手手：這有什麼難的

彰化左轉車與公車猛撞！旋轉180度車門瞬間削掉　驚險畫面曝

女遭性侵撂人教訓淫狼！逼脫衣戴項圈再圍毆　靈骨塔外學狗爬

獨／40歲才求子成功「蔥油餅夫妻慘死兒手下」！侄曝兇嫌：月拿4萬

國5彭山隧道追撞故障車！貨車「玻璃噴碎」　2人送醫他一度昏迷

「紙袋刮傷飾板要賠2千」搭Uber爆糾紛　乘客PO文討公道

屏東男無照拒測不繳罰款　執行署扣存款查封土地！一次繳清了

我怎麼反抗你都不聽！色機師揪玩墾丁...越線「侵犯2女友人」

無罪被逆轉！陸配周滿芝被控幫中國發展組織　更一審重判8年

詐團黑吃黑「瓦斯槍打臉」劫走車手60萬　桃園5匪這下慘了

嫌太吵！屏東男闖莊園偷走4隻金剛鸚鵡　冷血虐殺棄屍水溝　

野生張菲「街頭騎重機」影片瘋傳！疑本人現身Threads認：就是我

川普嗆奪格陵蘭！加拿大擬「與北約共同軍演」　NORAD軍機已進駐

後藤點出邦力多最大優勢　悍將洋將戰力大補強盼成「甜蜜煩惱」　

警告歐盟勿報復「格陵蘭關稅」！　美財長：維京群島也是買來的

福特推「暗黑野馬跑車」性能再升級！機械增壓上身鎖定賽道玩家

台男去年11月阿布達比遭拘捕　外交部：已於1/17抵台

點名日本「這些地方」下雪最恐怖！一票秒懂　作家喊：殺氣非常重

高中考題出現京華城案　他怒「故意羞辱柯文哲」：還幫北檢洗白

處理廢棄物落實申報　花蓮縣府重申違規重罰再移送法辦

搶匪踢鐵板！田徑女街頭自拍被奪手機　瞬間神速追回：惹錯人了

Kany做皮拉提斯動作太難　突然出現翼龍叫聲ＸＤ

社會熱門新聞

蘆洲夫妻慘死　兒認被打罵到大早想殺人

前最美檢座曝「要帶入棺材的秘密」

即／趙少康大罷免2度亮票喊失誤！　一審判決結果出爐

林宸佑被聲押馬上乖乖　直播抖內金流藏玄機

蔥油餅夫妻雙亡「永久歇業」　網刷一排道不捨

趙少康大罷免「亮票」遭求處重刑　一審今早宣判

逆子逃亡45小時只剩587元　雙親滿地鮮血揭他鬼扯供詞

基隆男車站遭列車撞擊　卡車底身亡

他嫌每月5千零用錢太少　竟狠殺父母

快訊／上班快改道！　國1追撞塞爆

雷虎正式提告「Cheap」求償1億元　追查乾爹是誰

獨／夫妻25元蔥油餅養大逆子卻慘死！　侄曝嫌月拿4萬

警扮老司機直擊包廂　5爆乳妹骰輸脫光

狂砍父母37刀…蔥油餅夫妻慘死「兒子正面曝光」！

更多熱門

相關新聞

投資300萬沒下文！北市男持斧頭猛砍合夥人雙腿被逮

投資300萬沒下文！北市男持斧頭猛砍合夥人雙腿被逮

大安警方於當晚21時40分獲報後派出大批警力到場維安，先將30歲林姓被害人送醫救治，林男雙腳及左手遭砍傷，所幸目前傷勢穩定、意識清楚，無生命危險。警方調查，兇嫌盧男（30歲）與林男原為相識友人，雙方疑因合夥投資約300萬元，但盧男出資後迄今約半年，所投資款項下落不明，盧男當晚夥同另名友人要林男出面談賠償，但林男未給正面回應，雙方相約在仁愛路三段一帶談判。過程中盧男覺得遭林男「話術」騙錢投資，且林男態度不佳，盧男才會抓狂持斧頭攻擊林男。

Uber收購皇冠大車隊　公平會給答案

Uber收購皇冠大車隊　公平會給答案

少年搭Uber　一下車斃了司機

少年搭Uber　一下車斃了司機

Uber無人計程車今年英國啟動試營運

Uber無人計程車今年英國啟動試營運

多元計程車突左轉　害後方女騎士撞上卡車頭

多元計程車突左轉　害後方女騎士撞上卡車頭

關鍵字：

大安警分局敦化南路派出所忠孝東路UBER乘車糾紛

讀者迴響

熱門新聞

24歲正妹大方認「有2個老公」　3人行生活曝

阿伯買好市多大披薩！下秒目睹「1人載法騎回家」

獨／曹西平遺產超前部署！　三重48坪房2年前「便宜賣」吳男

插畫家蓋彼發「詭異動畫」　脫褲開腿讓粉絲不安

今「大寒」！　4生肖翻身起飛

結婚19年才知老公是親哥！她崩潰「我非常愛他」

台美關稅最後談判！　3產品類別曝光

低軌衛星飆股金寶、兆赫明起「抓去關」　上市櫃5檔處置股一文看

蘆洲夫妻慘死　兒認被打罵到大早想殺人

台灣注意　專家：菲律賓海板塊可能規模8地震

鴻準子公司擬「出清群創」！先賣近4萬張賺6.6億　再賣5萬餘張

教師下周上街抗議　鄭英耀冷回一句話惹怒教團

命理師示警2026火上加火！5大變數浮現

讀名校是特權？她考上北一女驚：只有我爸是工人

台北大地主過世44年　1.4億土地充公

更多

最夯影音

更多
A-Lin再玩跨年哏！狂喊「喬山帶我走」　強調沒喝酒...下秒改口：只喝兩口XD

A-Lin再玩跨年哏！狂喊「喬山帶我走」　強調沒喝酒...下秒改口：只喝兩口XD
蘆洲夫妻遭砍10多刀慘死　弒親兒認「從小被打罵到大」早就想殺人

蘆洲夫妻遭砍10多刀慘死　弒親兒認「從小被打罵到大」早就想殺人

高市早苗宣布23日解散眾議院　再提「台灣有事」

高市早苗宣布23日解散眾議院　再提「台灣有事」

蘆洲蔥油餅夫妻慘死！兒狂砍37刀放血流乾　警抓到人了

蘆洲蔥油餅夫妻慘死！兒狂砍37刀放血流乾　警抓到人了

虎斑哥「喜當爸」被貓弟狂吸奶　瞇眼開肚發出呼嚕聲超享受XD

虎斑哥「喜當爸」被貓弟狂吸奶　瞇眼開肚發出呼嚕聲超享受XD

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面