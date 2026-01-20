「紙袋刮傷飾板要賠2千」搭Uber爆糾紛　乘客PO文討公道

▲19日晚間北市大安區忠孝敦化站旁民眾遭Uber司機指控紙袋刮傷飾板。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

北市大安區忠孝東路4段19日晚間發生一起Uber多元計程車乘車糾紛。當時40歲鄭姓Uber司機搭載28歲何姓乘客及其澳門籍友人鍾男，因鍾男打開後座室內燈找東西，與司機發生口角，雙方報警處理。警方到場後進行勸導並告知相關權益，但雙方均未提告。

大安警方表示，19日晚間轄區敦南所接獲通報，指忠孝東路四段忠孝敦化站旁有糾紛，線上警力到場後，經查為多元計程車與乘客因細故發生口角，警員告知雙方可報案或提告捍衛自身權益，但後來雙方未報案提告。

事後何姓乘客在社群平台Threads發文還原過程：當天與剛從澳門返台的友人搭乘Uber，上車後友人為尋找物品開啟後座車燈，司機要求關閉後已立即配合並致歉，但司機仍情緒激動，連續指責「我是電車可能會沒電，你碰人東西都不用先講嗎」，時間長達數分鐘。乘客認為司機情緒不穩，要求在路邊下車，卻被告知要報警處理。

貼文指出，警方到場後，司機改稱乘客的購物紙袋疑似刮傷車輛，要求賠償新臺幣2千元，若乘客不願賠付，將揚言提告。乘客強調並未碰觸或刮傷車輛，對事態發展感到困惑，已向Uber客服反映，擔心類似情況影響其他旅客權益。

大安警方證實目前雙方均未報案，並藉此案例呼籲，民眾遇有糾紛應理性溝通，切勿因一時情緒失控而觸法；警方將持續加強防制暴力事件，維護社會安全秩序，若涉民事賠償爭議，建議循正當法律途徑處理。

