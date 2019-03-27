挨控棄養車禍重傷狗！網怒罵「良心過得去嗎」　愛媽飼主背後藏洋蔥

▲飼主將車禍重傷狗棄養，引來網友怒罵，但其實背後藏著洋蔥。（圖／翻攝台中市動物之家）

地方中心／台中報導

台中一名女網友在臉書PO文控訴，24日在路上目擊一隻狗狗不慎被車撞上，她緊急將狗送到醫院，但沒想到聯繫飼主後竟得到「不救了」的回覆，隨後還將狗帶到收容所棄養，讓她氣得發文怒罵「良心不會過意不去嗎」。對此，台中市動物之家表示，飼主其實是當地一位愛媽，平時就飼養了20餘隻狗，但年紀漸大，還患有失智，近期已陸續送養狗狗，而此次被送去的狗，也早在車禍前就已上網公告，並非因為牠車禍重傷才將狗送去。

該女網友在臉書社團《有點毛毛的》發文寫道，狗狗當時多處骨折，但相當乖巧，明明身上疼痛卻還是乖乖讓醫師醫治，也不咬人，就連哀號都只敢小小聲，但其實牠的情況相當危急，隨時都會有休克的危險。聯繫飼主後，飼主竟回覆反正狗狗年紀也大了，不用救了，但到醫院後又改口會盡力救治，還不斷催促女網友離開。

▲棄養狗狗的飼主其實是為愛媽，但年紀漸大無力負荷，才將狗送養。（圖／翻攝臉書有點毛毛的）

事後女網友因擔心狗狗狀況，25日又再度重返醫院探望狗狗，但沒想到飼主已讓狗狗出院，並帶到收容所棄養，當下她打電話質問對方「這樣做良心不會過意不去嗎？」但對方回覆「這與良心無關」，讓她氣得發文怒罵。

對此，台中市動物之家接受《ETtoday新聞雲》電訪時表示，該飼主其實是當地的一位愛媽，平時就飼養了20餘隻狗狗，但因年紀漸大，還患有失智，她的孩子們認為她已無力負荷，為減輕母親負擔，近期已陸續送養狗狗，而依台中市動保處規定送養狗狗需在寵物送領養平台刊登公告60天，該飼主也早在狗狗車禍前就已刊登，絕非因為狗狗車禍重傷才狠心將狗棄養。

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