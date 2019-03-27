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太陽公主號「旅程像逃難」爆霸船　800人簽署抗議：我們只要一句道歉！

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地方中心／基隆報導

由雄獅旅行社包船的公主遊輪「太陽公主號」24日從基隆出港，準備展開為期4天的琉球、石垣島行程，但卻因海象不佳，行程屢屢受到延誤，許多遊客行程因此大幅縮減，遊興全失，直到要登上石垣島時，通關查驗又再度耽擱，遊客不滿情緒瞬間引爆，現場有至少600至700名旅客27日在遊輪返抵基隆港後遲遲不肯下船，憤怒表示「這整個旅遊過程完全就像是逃難」，並要求旅行社道歉賠償。

▲▼太陽公主號。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲遊客不滿太陽公主號沖繩行履延誤，霸船抗議求道歉。（圖／記者郭世賢翻攝）

對此，公主遊輪發出聲明稿，說明本次航程延誤的原因。聲明稿指出，23日遊輪自香港駛往台灣，但碰上海象氣候不加，導致原訂24日下午1時抵達基隆港，卻延遲了2小時才抵達，且原訂5點離港也因此延至7時20分才駛離。

▲遊客太陽公主號沖繩行履延誤，霸船抗議求道歉。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲遊客大喊抗議，要求旅行社及船公司出面道歉。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲遊客太陽公主號沖繩行履延誤，霸船抗議求道歉。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲太陽公主號，遊客推代表協商。（圖／記者郭世賢翻攝）

另外，原訂25日下午1時30分抵達沖繩那霸港又因前日延誤啟航，及自基隆港起程後的海象因素，延誤到了3點才抵達，晚上又依原定的11時離港；而原以為抵達沖繩後的行程會較順利，不料26日停靠石垣島時，又因為日本海關臨時更改船舷進行通關查驗作業，導致排在原出口的遊客無法優先下船，遊客的不滿情緒因此引爆。

▲▼太陽公主號，遊客推代表協商。（圖／民眾提供）

有遊客不滿雄獅旅行社沒派任何人來說明，目前大約有800多人連署抗議，且有約600至700人遲遲不肯下船，霸船發起人等仍在與公主遊輪、雄獅旅行社高層協商後續賠償，並要道歉。還有人表示，有許多行程都已事先預訂，訂金也付了，「結果行程延誤，這對我們消費者來講都非常非常不公平」。

▲▼太陽公主號，遊客推代表協商。（圖／民眾提供）

▲公主遊輪沖繩行爆發衝突，旅客全擠在門口。（圖／民眾提供）

公主遊輪臺灣分公司行銷經理李尚瑜針對此事件也出面回應，表示行程的改變公主遊輪致上十分的歉意，因海象不佳造成的延誤，導致旅客在岸上旅行的時間縮減也感到相當抱歉，「旅客及船員的安全，一直都是我們的首要考量」，公主遊輪未來將持續努力提供賓客安全、完善舒適的最佳遊輪旅行體驗。

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關鍵字：太陽公主號,遊輪,霸船

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