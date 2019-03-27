夫半裸大豹溪溺斃託夢23次喊冤　妻問神17次「因財而死」

▲新北市一名吳姓男子2017年溺斃三峽大豹溪，當時檢警以輕生結案，吳妻認為丈夫因財而死。（圖／東森新聞）

突發中心／新北報導

新北市一名吳姓男子2017年8月被發現溺斃三峽大豹溪，當時檢警以輕生結案，不過吳妻表示，她接收到丈夫託夢23次，因此到17間廟宇求神問佛，神明也說丈夫是「因財而死」，吳妻認為丈夫死因不單純，可能因家中千萬祖產遭人覬覦殺害，向地方議員陳情協助，盼檢警能重啟調查。

吳男（46歲）生前經營玩具批發商，2017年8月29日上午，被發現溺斃在大豹溪卡在石縫中，面容朝下、上半身赤裸，後腦勺還有一處傷口，全身只穿一雙防滑鞋，附近石頭上放有衣服、皮夾和帆布鞋，場景相當離奇。

▲吳男被發現溺斃在大豹溪卡在石縫中，面容朝下、上半身赤裸，後腦杓還有一處傷口。（圖／東森新聞）

回顧當時，吳男和妻子說要去找朋友，獨自騎車到三峽大豹溪，監視器拍下吳男最後身影進入山中，前後並無人跟隨，檢警相驗確認致命傷是溺水而死，排除他殺嫌疑，以意外身亡結案。吳妻認為丈夫死因不單純，她表示2018年3月，丈夫一直託夢給她跟女兒還有朋友，不斷講「財、財、財」，總共託夢23次喊冤是被害死，吳妻也跑17間廟宇問神明都說丈夫有冤情。

吳妻表示，丈夫繼承家裡新莊20坪的土地，位在輔大商圈，地點鄰近捷運站又在大學學區，可以徵收拿錢，懷疑被外人覬覦「因財而死」，整起案件留下謎團。

▲吳男全身只穿一雙防滑鞋，附近石頭上放有衣服、皮夾和帆布鞋，相當離奇。（圖／東森新聞）

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