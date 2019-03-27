心疼！不知爸爸猝逝　10歲童哄2妹睡覺再貼心伴父一夜　

▲男童以為父親喝醉睡著，陪伴一夜才知已離開人間。（圖／CFP）

記者李忠憲／台中報導

曾姓男子因妻負氣離家，獨力扶養1男2女，平時酗酒、抽菸樣樣來的他，某晚在家躺在地板上，10歲大兒子以為父親酒醉睡著，在旁陪伴一整夜。隔日中午，兒子發現父親仍叫不醒，通知親人才發現父親早已猝死。檢警相驗排除他殺及自殺，家屬悲痛接受，死因仍有待釐清。

豐原警分局3月24日中午時獲報，有男子疑似在家中不明原因死亡，警方到場蒐證後，確認死者是40歲的曾姓男子，初步排除有外力介入，並將遺體送至台中殯儀館先冰存。

曾男的10歲大兒子目擊全程，他向警方說，「爸爸愛喝酒，每天都要打胰島素和吃藥！」23日深夜，他看到父親躺在地板上都沒有動，以為是酒醉睡著，先安撫2妹妹睡覺，接著就陪在父親旁邊一起睡。他說，他整晚都看著爸爸，但「爸爸都沒理我」。隔天快中午時，他看爸爸似乎都沒動，趕快叫姑姑，結果爸爸早已經沒呼吸了。

曾男妻子則說，他們生有1男2女，先生平時愛喝酒抽菸，經常喝醉，日前因為吵架就搬離家裡。23日當晚她有回家看孩子，發現先生躺著應該是在睡覺，沒交談就離開，不知道竟因此猝死。

檢警25日相驗，發現曾男身上無明顯傷痕，現場也沒打鬥痕跡及留遺書，初步排除他殺及自殺，家屬也沒有意見。目前將等待抽血報告，以確認死因。

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