　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

雨才剛停髒空氣又回來！台中市緊急預告「空汙警報連3天」

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼網友PO出數張「灰白照」指控台中空氣汙染嚴重。（圖／翻攝自爆料公社）

台中空汙問題一直以來備受關注，圖為2018年11月網友空拍台中市景。（圖／翻攝自爆料公社）

記者胡順惠／綜合報導

台中市近日空品差，市府環保局日前被批空品預警慢半拍，這次加快腳步，昨（25）日晚間提前預警，26至28日風場變化大，預估26日晚間至27日西半地區均為「橘色提醒」等級，中部地區可能達到「紅色警示」等級。不過，截至上午10點為止，據空氣品質即時監測網，中部測站均顯示綠色「良好」等級。

空氣品質監測網顯示，中部豐原、沙鹿、西屯、忠明及大里等測站，均顯示綠色「良好」等級，全台僅有高屏地區等8個測站顯示對敏感族群不健康的「橘警」，並未出現紅害等級。台中市環保局昨晚發布新聞稿指出，因應27日空品可能達紅色警示，已提前通報前30大固定汙染源工廠自主降載。

請繼續往下閱讀...

▲▼環境監測網顯示，台中空氣品質狀況良好。（圖／翻攝自環保署空氣品質監測網）

▲環境監測網顯示，目前台中空氣品質狀況良好。（圖／翻攝自環保署空氣品質監測網）

環保局解釋，26日東北季風稍增強，東半部及西半部山區有局部短暫陣雨，其他各地及離島多為多雲到晴，金門、馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，受東北風挾帶輕微境外污染物及光化作用影響，午後臭氧濃度易上升，晚起風向逐漸轉為偏東風，西半部地區擴散條件將轉差。

環保局長吳志超表示，空氣品質受到地形及氣候影響，在春季期間，當盛行風向容易有轉換情形，風向偏東風時，台中市位於中央山脈背風面，加上盆地地形，導致汙染物容易累積不易擴散，可能發生空氣品質不良情形。

▲▼明起3天又要空品不良，中市今晚提前預警。（圖／台中市環保局提供

▲台中市提前預警，未來3天又要空品不良。（圖／台中市環保局提供）

環保局提醒，空氣品質受氣象條件影響大，天氣系統變化快速，空氣品質仍有較大不確定性。清晨與夜間因輻射逆溫現象，溫度偏低，空氣品質容易較差，出外運動請參考空品狀況進行調整為室內運動；也提醒早晚出門民眾記得添加衣物，避免著涼。

ET快訊
快訊／國道一號嚴重車禍！大卡車衝上護欄轎車「遭夾成廢鐵」
28歲男手掌爆長整片紅斑！就醫自爆：約砲曾不戴套
小一兒大在褲子上　田中媽趕到見「感動一幕」：哪位老師會這樣？

關鍵字：空品,空汙,空氣監測,環保署,台中市

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

讓男生回頭率超高！挑染浪漫漸層「人魚色系」　瞬間美到沒朋友

安全帽一戴！老伯怒指「神器」開噴：想紅是不是　網笑慘...狂讚CP值超高

月薪10萬！檢舉達人「24歲買房開賓士」　想見未來岳父…女友秒打槍：好丟臉

過期票券重生！票券商墨攻「區塊鏈再生」　票券變身虛擬貨幣

盧秀燕力推「東勢茂谷柑」　產地直送東森購物26日開賣

夫妻「搏命正精彩」：老公有沒有好棒棒？　熟睡女兒怒回一句…媽忘不了

跟廠商殺價！對方偷改他別名「紀錄糗顯現」　網笑稱長知識：感謝犧牲

粉專貼舊文指芬普尼標準放寬　農委會「嚴抓假消息」氣到報警

好友出國放生「我不是旅行社」　她怒PO各種行為封鎖：以為她會改

看見病人需要！彭曉筠、張正瑋獲南山醫務社工獎

Matzka「你喜歡我嗎」陳粒害羞惹　蕭敬騰讚嘆：哇！好會撩～

Gail超輕鬆快嘴飆完《你要的全拿走》　 10萬人強推：給JJ留點面子！

紐約人街頭試吃台灣鳳梨酥 以為是「惡作劇」一吃秒愛上！

「大港你贏了」台語怎麼唸？　 滅火器譙柯文哲：Ｘ你娘

最長公路遇7次神秘閃大燈　他47秒見證「台灣人情味」

「我最討厭跟我說對不起的人」　 賈靜雯《與惡》飆戲霸氣外露！

《我們與惡的距離》探討新聞業　創台劇新高度被推爆...首集看到哭！

她突爆哭！宋智孝慌了：沒事　下秒現「天使舉動」暖哭粉絲

柯震東爆「分手18歲白富美」　崩潰告白：不會再愛了...謝謝妳！

史上最噁酒駕！不滿被酒測　當場大號...手挖屎丟員警臉

讓男生回頭率超高！挑染浪漫漸層「人魚色系」　瞬間美到沒朋友

安全帽一戴！老伯怒指「神器」開噴：想紅是不是　網笑慘...狂讚CP值超高

月薪10萬！檢舉達人「24歲買房開賓士」　想見未來岳父…女友秒打槍：好丟臉

過期票券重生！票券商墨攻「區塊鏈再生」　票券變身虛擬貨幣

盧秀燕力推「東勢茂谷柑」　產地直送東森購物26日開賣

夫妻「搏命正精彩」：老公有沒有好棒棒？　熟睡女兒怒回一句…媽忘不了

跟廠商殺價！對方偷改他別名「紀錄糗顯現」　網笑稱長知識：感謝犧牲

粉專貼舊文指芬普尼標準放寬　農委會「嚴抓假消息」氣到報警

好友出國放生「我不是旅行社」　她怒PO各種行為封鎖：以為她會改

看見病人需要！彭曉筠、張正瑋獲南山醫務社工獎

婦人裝假牙口腔潰傷竟是舌癌4期　女牙醫半年都忽略挨告

跨國幕後毒梟又出手了　走私5000萬安毒藏燈具貨櫃全被抄

朋友借車也不怕他偷「飆」　Volvo市售新車將標配安全限速鑰匙

HOT・Stuff／韓妞心中最潮女星Dara　親手設計「好感度」飆高桃花鞋

民進黨怒斥：韓國瑜為一黨一人政治利益「背書一國兩制」

美女老師癡愛非洲男「3年生8胎」！　嫁過去才戳破「恐怖陰謀」…肚皮全裂心死

小女孩「只剩2年命」求嫁愛人　2年後沒音訊...網淚：要幸福！

蘋果推串流影音服務下一步...童子賢暗示：車用會大爆發

林書豪上場時間恐變更少？　暴龍與射手米克斯續約至本季結束

華聞快遞／2019「一帶一路」電力能源高管人才發展計劃啟動

生活熱門新聞

4月回到冬天？吳德榮：下周一達..

超商店員先幫7人結帳　他氣到飆..

女大生「血染床單」暖男友騙老爸..

男友改坐機車後座　原因暖翻網羨..

小一兒大在褲子上　田中母趕到見..

女控險遭性侵！當事男曝有談價碼

高溫30°C！Ｘ天後溫度「詭異..

英國朋友家裝修！竟挖出台女失竊..

夫妻「搏命正精彩」　同床熟睡女..

好友出國放生！　她怒封鎖：以為..

他起乩都不付酒錢　高人處理了…..

房間有蟑螂OL私男同事　男友氣..

台大生發起禁播中天　政大生跟進

台積電有多操？他曝年薪百萬辛酸..

更多熱門

相關新聞

環評法不修了！環保署透露主要關鍵

中油觀塘案去年通過遭批環評制度大有問題，立院社環委員會今（25日）邀請環保署針對「空氣汙染行動方案的執行績效與改進措施」進行報告。國民黨立委蔣萬安質問，環評法到底還修不修？環署長張子敬回應，暫時沒必要。

工廠空汙監測數據不能信！環保署挨轟

飼主放任狗追倒小孩「狠咬里長右手」

即／台中民宅竄火！8歲男童嗆傷「卡陽台」

台中副市長赴杭州　推浙台合作

讀者迴響

發燒話題

我們與惡的距離 酒駕修法 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE志效 王令麟 米砂 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 基督城槍擊 安以軒懷孕 王令麟 波音737 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 311地震 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 鄧紫棋 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 王令麟 蔡英文 陶嫚曼 賴清德 張庭瑚 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 3年A班 橋本有菜 王令麟 郭台銘 國泰世華 鈕承澤 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 地震 王令麟 普悠瑪內幕 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 S.H.E 大金空調 王令麟 東森自然美 蔡依林 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 孫安佐 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 東森購物 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟 鈴木一朗

熱門新聞

除收回訊息...LINE「隱藏功能」不怕錯頻

韓國瑜提中華民國　鄉民秒輸雞排

4月回到冬天？吳德榮：下周一達強烈冷氣團

美國直擊／蘋果推出Apple Card

琉球水官聖帝降旨　「海筆」入金身

母雞產下2層殼「花生蛋」！

超商店員先幫7人結帳　他氣到飆罵

女大生「血染床單」暖男友騙老爸　她：太Q

蘋果iOS 12.2更新　增加5大實用功能

男友改坐機車後座　原因暖翻網羨慕

44億訂單公開透明　K律師解析諷韓

百萬分之一的機率！雙胞胎同母異父

八爺刺胸口堅開光　他遇劫差點掰

牡羊開始說謊是變心症狀

超商ATM領太久挨打　他1hr後暴斃

更多

最夯影音

更多

Matzka「你喜歡我嗎」陳粒害羞惹　蕭敬騰讚嘆：哇！好會撩～

Gail超輕鬆快嘴飆完《你要的全拿走》　 10萬人強推：給JJ留點面子！

紐約人街頭試吃台灣鳳梨酥 以為是「惡作劇」一吃秒愛上！

「大港你贏了」台語怎麼唸？　 滅火器譙柯文哲：Ｘ你娘

最長公路遇7次神秘閃大燈　他47秒見證「台灣人情味」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面