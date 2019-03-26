雨才剛停髒空氣又回來！台中市緊急預告「空汙警報連3天」

▲台中空汙問題一直以來備受關注，圖為2018年11月網友空拍台中市景。（圖／翻攝自爆料公社）

記者胡順惠／綜合報導

台中市近日空品差，市府環保局日前被批空品預警慢半拍，這次加快腳步，昨（25）日晚間提前預警，26至28日風場變化大，預估26日晚間至27日西半地區均為「橘色提醒」等級，中部地區可能達到「紅色警示」等級。不過，截至上午10點為止，據空氣品質即時監測網，中部測站均顯示綠色「良好」等級。

空氣品質監測網顯示，中部豐原、沙鹿、西屯、忠明及大里等測站，均顯示綠色「良好」等級，全台僅有高屏地區等8個測站顯示對敏感族群不健康的「橘警」，並未出現紅害等級。台中市環保局昨晚發布新聞稿指出，因應27日空品可能達紅色警示，已提前通報前30大固定汙染源工廠自主降載。

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▲環境監測網顯示，目前台中空氣品質狀況良好。（圖／翻攝自環保署空氣品質監測網）

環保局解釋，26日東北季風稍增強，東半部及西半部山區有局部短暫陣雨，其他各地及離島多為多雲到晴，金門、馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，受東北風挾帶輕微境外污染物及光化作用影響，午後臭氧濃度易上升，晚起風向逐漸轉為偏東風，西半部地區擴散條件將轉差。

環保局長吳志超表示，空氣品質受到地形及氣候影響，在春季期間，當盛行風向容易有轉換情形，風向偏東風時，台中市位於中央山脈背風面，加上盆地地形，導致汙染物容易累積不易擴散，可能發生空氣品質不良情形。

▲台中市提前預警，未來3天又要空品不良。（圖／台中市環保局提供）

環保局提醒，空氣品質受氣象條件影響大，天氣系統變化快速，空氣品質仍有較大不確定性。清晨與夜間因輻射逆溫現象，溫度偏低，空氣品質容易較差，出外運動請參考空品狀況進行調整為室內運動；也提醒早晚出門民眾記得添加衣物，避免著涼。