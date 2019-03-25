台9線南迴公路可望年底通車　消防員赴國外進行隧道救災訓練

▲屏東縣長潘孟安今25日到屏東縣消防局授旗給到國外參迦隧道訓練消防人員。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

連絡屏東─台東間的台9線南迴公路草埔至安朔隧道，交通部預定2019年底完工及2020年1月起分階段通車，隧道全長為4.6公里，由於公路隧道的火災災害屬於高風險且救援困難度艱鉅及複雜，屏東縣消防局籌辦國外隧道訓練，25日由縣長潘孟安授旗後，到西班牙與葡萄牙等國做專業救災訓練。

▲▼縣長潘孟安與參與國外隧道訓練消防人員合影、致詞。

交通部公路總局於民國2011年奉行政院核定「台9線南迴公路拓寬改善後續計畫」，計畫中包含台9線南迴公路草埔至安朔隧道，隧道全長為4.6公里四車道施作，整體工程施作預定於今年年底完工及明年1月起分階段通車，第一階段開放小型車行駛；第二階段開放大客車行駛及第三階段開放非管制之大貨車通行。

有鑒於過去國內外長公路隧道火災歷史災例，公路隧道的火災災害屬於高風險且救援困難度艱鉅及複雜，面對隧道防救災課題，屏東縣消防局必須強化長公路隧道防救災工作，因此預擬隧道緊急救援方案，以提升緊急應變效能。

因此，消防局籌辦國外隧道訓練，於今天上午由縣長潘孟安授旗，指派特搜大隊鄭大隊長建德率領21名消防人員，共22名，於今天起到27日先於特搜大隊實施「國外隧道暨重型救援訓練前認知訓練」結束後，於3月30日前往西班牙與葡萄牙等兩國實施18日專業訓練，課程包括隧道搶救基礎理論、各式搶救器材操作說明、搶救人員安全防護措施、各式災害模擬實務搶救、隧道內車禍破壞與重型救援及隧道搶救綜合演練等，並參訪長公路隧道管理機構及消防機關等單位，學習救災經驗。

潘孟安期勉訓練人員在國外訓練代表屏東、代表台灣，首重團隊紀律與安全，訓練過程應秉持認真學習態度，從中吸取歐盟國家隧道災害防救工作經驗，獲得國外隧道領域救援專業技知能，學成歸國後對於縣內未來隧道防救工作提供相當助益，確保民眾隧道行車生命財產安全。