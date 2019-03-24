自產自銷鳳梨　退休教官張炎雄轉行：台灣鳳梨行銷全球

▲屏東縣內埔鄉民張炎雄（右）希望台灣鳳梨未來賣到全世界，左是農糧署南區分署長姚志旺。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東內埔鄉民張炎雄從教官退休後，從事水果貿易工作，兩年前和太太林美玉，自己租地栽種鳳梨，僱用專業員工管理，將近10幾公頃，以外銷市場為主，一條龍經營方式，不少貿易商也透過他集貨出口，開創事業第二春。

張炎雄從教官退休後，曾到大陸著名的台商公司元祖食品上班，賣台灣水果。他說，最早以屏東水果為跳板，像木瓜、鳳梨、芒果是最常賣的水果，剛開始作業有些不順暢，但經縣府及農糧署協助，成功把台灣水果打進大陸市場，尤其是元祖公司旗下將近800家的門市都能買到台灣水果。

近來鳳梨在大陸市場蓬勃發展，以前都向其他社場買貨，這兩年來開始在內埔、高樹附近租地種植。他說，以前老家附近都是鳳梨田，對鳳梨很有感情，但需要專業管理，因此僱請專業人士來做，集貨場則由他自己負責，由於都是自己種的，所以對品質要求更高，因此在市場上佔有一定知名度。

張炎雄求質不求量，穩定中發展，以外銷為主，一星期2-3個貨櫃，今年鳳梨雖然熟得快，但有自己通路，大都能全部銷售，未來他希望擴大面積，不僅大陸市場也正積極尋求其他通路，未來台灣鳳梨更能行銷世界各地。