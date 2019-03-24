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春遊補助要來了！盤點「4/1開跑縣市」　玩南投最高省2750元

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▲▼出遊。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲春遊補助再1個禮拜就要開跑了！（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者曹悅華／台北報導

觀光局將在4到6月推出春遊補助，這次不限年齡、全台適用，只要民眾入住參與補助方案的合法旅宿，就可獲得每人500元住宿補助，另外18到40歲青年入住小鎮民宿，或前往離島旅遊住宿、縣市加碼等狀況還可再加碼。眼看4月再一個禮拜就要到來，《ETtoday新聞雲》記者這回盤點出已公布「4/1開跑縣市」，目前總共有5個，其中，南投縣最高可拿2750元補助，還不手刀衝一發！

●春遊補助內容：

請繼續往下閱讀...

不限年齡和縣市，只要民眾入住參與補助方案的合法旅宿，每人每日基本住宿補助500元。針對18到40歲青年，若到觀光局公布的30個經典小鎮、10個客庄小鎮和台灣離島遊玩，可以各再加碼補助500元，等於最高可以補助1500元，不過這個1500元無法在同一天領取，必須分3次住宿，或是在當地留3天。部分地方政府也會提供加碼發放消費券、觀光工廠、商店街補助等方案。

●適用時間：

適用時間為4月至6月間的週日到週四，（週五、週六不在補助範圍內）；各縣市開跑時間不一。

●各縣市配合旅宿名單：

觀光局春遊補助網站
https://springtour.app/event/springtour.php

●4/1開始提供「加碼補助」縣市：

1.新竹縣

活動時間：2019/04/01~2019/06/30
加碼：春遊住竹縣，現折500元，月月加碼1000份遊樂園門票

▲▼飯店,房間,枕頭。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲春遊住竹縣現折500元，月月加碼1000份遊樂園門票。（圖／取自免費圖庫pixabay）

2.新竹市

活動時間：2019/04/01~2019/06/30
加碼：5、6月自由行旅客來新竹市住宿，提供限量特色好禮組合

3.彰化縣

活動時間：2019/04/01~2019/06/30
加碼：春遊半線住一晚，百萬好禮就等你

4.南投縣

活動時間：2019/04/01~2019/06/30
加碼：春遊住南投折500元，前1千名送好玩卡(價值1250元)、4/11起再加碼送500元折價券(限量10,000份)，如果有到入選全台經典小鎮的集集鎮住宿，還能享有第二次的補助優惠

►►春遊補助4月開跑！南投縣再加碼　1人最高補助2750元

5.台東縣

活動時間：2019/04/01~2019/05/31
加碼：台東縣觀光協會在此期間加碼優惠，只要於期間在台東縣內同一旅宿業連續住二晚以上，不分年齡平日第一晚每間房享觀光局500元補助，第二晚以後（不限平假日）每晚都由業者加碼補助500元，可直接扣抵房價或享該旅宿飯店等值商品，住愈多晚補助愈多（依各業者官網公告為主）

►►台東春遊優惠再加碼！入住全台最美飯店　來回搭台鐵免費

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關鍵字：春遊補助,4月,觀光局,住宿,旅宿,南投,新竹,彰化,台東

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