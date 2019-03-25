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高中少女遭父性侵兩次　奶奶打罵「妳這三八」逼出多重人格

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▲憂鬱,難過,悲傷 。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

▲受害女子直到長大、成年了，才敢站出來控訴遭爸爸性侵。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso，與本文當事人無關，下同）

記者黃翊婷／綜合報導

屏東一名父親阿彬（化名）被指控在2005年到2006年間兩度性侵就讀高中的大女兒，第一次伸出狼爪時吵醒睡在隔壁的小女兒，他趕忙跳下床並聲稱是在幫忙蓋被子，半年後再度出手，完事後正巧被家人撞見只穿著內褲坐在床邊，而大女兒下半身赤裸躲在棉被裡。高雄高分院法官認為，受害女子現已成年，但多年的陰影讓她罹患重鬱症，甚至出現解離性人格，一度想不開企圖服藥自殺，因此依加重強制性交罪判處阿彬7年6個月有期徒刑，全案仍可上訴。

受害女子指控，第一次遭性侵時自己還在唸高中，爸爸進到房間後隨即壓在她身上，再用棉被蓋著並強行脫掉下半身的短褲裙和內褲，嚇得她趕忙伸手搖醒睡在隔壁的妹妹，「爸爸看到妹妹醒來就跳下床，還拉被子把我蓋住，說只是在幫忙蓋被子、跟我玩。後來爸爸走了，妹妹哭著問我是不是被欺負，我很矛盾，因為是我把她吵醒的，卻又跟她說沒有這回事。」

▲冬天,冷,睡覺,賴床,耍廢。（圖／取自免費圖庫Unsplash

▲阿彬趁大女兒睡覺時爬上床性侵，看到睡在一旁的小女兒被吵醒才趕忙離開。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

第二次受害則是在高中畢業之前，女子提到，當天傍晚放學回家就被叫到二樓爸媽的房間，爸爸以為家裡沒有其他人，又不顧她的反抗性侵得逞，沒想到才剛結束奶奶就進到房間裡，一看到爸爸只穿著三角內褲，察覺有異立即掀開棉被，看到她下半身赤裸，嚇用台語叫了一聲「啊娘喂」就腳軟跌坐在一旁，等到回過神來，就一邊罵她「妳是在三八什麼」一邊動手毆打。

對此，被指為獸父的阿彬反駁，案發期間父女倆確實一起同住在屏東某鄉鎮，但絕對沒有任何強制性交的行為，「我承認是有過不倫的性交行為，但不是這兩次，這兩次我們沒有發生性關係，有一次是因為大女兒做惡夢，要求我上樓陪她，我就坐在床邊哄，結果她突然抱住我的脖子撒嬌，不讓我離去，才會吵醒小女兒。她患有精神疾病，我只能先安撫，免得病情爆發傷害到其他家人。」

▲▼安眠藥,失眠。（圖／pixabay）

▲受害女子曾試圖服藥自殺。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

而法官傳喚阿彬的小女兒出庭作證，她難過地說，被姊姊搖醒的時候有爬起來偷看，但沒有看到什麼，「姊姊的被子蓋到超過頭，我就在想是不是爸爸，於是故意一直翻身，接著就聽到爸爸說『妳看，妳把妹妹吵醒了』，當時我覺得姊姊被欺負，爸爸離開之後我覺得很害怕就哭了，但是姊姊只說爸爸是在幫她拉內衣。」

高雄高分院法官認為，阿彬身為父親本來應該善加照顧兒女，卻為了一己私慾對大女兒伸出狼爪，不顧對方全身僵硬、用手推阻胸口，仍強行性侵得逞，並以經濟、照護等優勢地位要求不得抗拒，導致大女兒罹患解離性人格、重鬱症，還一度企圖服藥自殺，加上他犯後始終否認犯行，也未尋求諒解，讓女兒受到親人指責，製作完筆錄還因為想自殺而住院接受治療，屏東地院一審依加重強制性交罪判處7年6個月，量刑並無不妥，最後裁定駁回他的上訴。

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高雄半夜氣爆！人孔蓋炸凹大停電　網嚇：該不該叫醒孩子逃

關鍵字：性侵,屏東,高雄

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