嘉義縣衛生局肺結核宣導　籲民眾正常投藥降低發病

▲▼ 嘉義縣衛生局在溪口開元殿福松老人養護中心肺結核宣導 。（圖／嘉義縣政府提供，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣近年的結核病發生率雖已逐年下降，結核病迄今仍是台灣公共衛生的重要問題，每年仍有約200名確診病患，響應3月24日世界結核病日，嘉義縣衛生局日前在溪口開元殿福松老人養護中心舉辦「預防有方‧檢驗治療，篩檢有道‧結核不到」結核病防治宣導活動。

▲▼ 嘉義縣衛生局局長祝年豐。（圖／嘉義縣政府提供，下同）

結核病是透過空氣傳染疾病，也是台灣感染人數最多的法定傳染病。嘉義縣65歲以上長者占總人口比率高達19.20%為全國之冠，其中結核病新發生個案以65歲以上長者佔一半以上，而長照機構內住民結核病的風險是一般老年族群3.5倍。因此，去年嘉義縣向疾管署爭取轄內三家養護中心加入潛伏結核病篩檢治療行列，更特別提供機構住民及工作人員丙型干擾素釋放試驗（interferon-γrelease assay；IGRA），發現47 位的潛伏感染者，給予預防性治療，目前已完成 26 位民眾治療，並有效降低90%發病風險。今年特別向疾病管制署再度提出需求，經審查後有四家老人養護機構住民及工作人員可免費接受篩檢及治療，讓住民長壽慢老、健康樂活。

公衛防疫人員及醫院工作人員因職業環境因素，有較高風險感染潛伏結核，因此，今年衛生福利部疾病管制署提供720位免費篩檢名額，透過最新診斷工具「丙型干擾素釋放抽血試驗」，並搭配新型預防性藥物「逴克伏」，就能消滅體內潛藏的結核菌，大幅降低感染後發病的風險。抽血檢驗活動將於3月24日後陸續展開。如有出現咳嗽有痰、咳嗽超過2至3週、胸痛、食慾不振、體重減輕、發燒等症狀，請儘速就醫檢查，保護自己與家人的健康。

22日衛生局長祝年豐在疾病管制署南區管制中心專委蔡遠鵬、長庚醫院院長林志鴻、朴子醫院副院長莊仁賓、慈濟醫院副院長賴俊良與灣橋醫院院長李世強的陪同下成立防疫連線，並共同呼籲民眾，只要建立正確結核病防治知識，別輕忽每一個身體所發出的警訊，加強個人保護與定期胸部X光檢查，潛伏結核感染者及早接受預防性投藥，降低未來發病風險，讓結核病無機可乘，就能長壽慢老，營造健康樂活的幸福嘉園。

祝年豐表示，結核病是一種透過空氣傳染的慢性傳染病，結核菌無所不在，人人都可能曾接觸過具傳染性的結核病患，接觸者只需透過檢驗就知道是否遭受感染，若不幸成為潛伏結核感染者不用驚慌，因為潛伏結核感染沒有傳染力，只要接受預防性潛伏結核感染治療，就能有效消滅體內潛藏的結核菌，且新型短程治療處方只需服藥3個月且每周服藥一次，藥物副作用少，保護力高達9成以上，大幅降低日後發病機會，也邀請嘉義縣公衛人員(含退休人員)與醫院工作者共同加入結核病防治的行列。