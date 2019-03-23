全球最難進的學校在杭州！符合「3門檻」跟業界大咖當同學

▲未來湖畔大學學員的背景將會更加多元。（圖／翻攝自湖畔大學網站，下同）

大陸中心／綜合報導

被評為「全球最難進學校」的杭州湖畔大學已成功舉辦了4屆門檻選拔，截至今年2月，共有170名學員。為迎接第5期招生，前瞻產業研究院也發佈《2018年中國湖畔大學學員名單及行業背景解讀報告》，詳細點出進入湖畔大學的3大門檻，通過後就能跟許多業界大咖當同學。

《2018年湖畔大學學員報告》中，深入探討湖畔大學前4期170名學員所具有的共同特徵，解讀他們從事的29大行業發展路徑。報告內容指出，想進入湖畔大學的首要門檻必須創業滿3年；第二點，年營收得超過3000萬元人民幣（台幣約1.4億元）；最後，要有3年完稅證明及3位推薦人，而且其中至少要有1位是湖畔大學指定的推薦人。

研究報告顯示，湖畔大學4屆以來的170為學員大多都是知名企業家，來自文化娛樂傳媒、企業服務、電子商務等30個行業。其中，從事文娛傳媒行業的學員數量最多，比率為14.12%；而其次是企業服務及電子商務，佔比為13.53%和7.65%。此外，從事汽機車、醫療健康和金融行業的學員也較多。

▲湖畔大學堅持公益性和非營利性，主張堅守底線、完善社會。

據了解，湖畔大學在2015年3月由馬雲、柳傳志等九名企業家和學者共同創立，如今即將進入第5期招生。綜觀這4屆學員發現，創立時間更久、規模更大、經營更成熟的企業越來越多。湖畔大學公開數據顯示，第4屆學員平均創業年限達到了8年，他們所在的企業年平均納稅的額高達1.97億元人民幣。

此外，湖畔大學招收學員男女比例以男性為主，比率為86%。從這1-4屆學員的行業變化來看，能看出從事電商行業的比例明顯下降；而從事醫療健康行業及文娛傳媒的學員數提高了不少；由此可看出馬雲等創辦者的招收湖畔大學學員的「均衡」態度。