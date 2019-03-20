遊客進得來！　觀光局組團赴上海、杭州行銷台灣小鎮旅遊

▲IT&CM China展去年舉辦情況。（圖／IT&CM China提供）

記者陳政錄／上海報導

為吸引更多獎勵旅遊及會議活動來台，交通部觀光局與貿易局共同組團參加3月19至21日於上海舉辦的「國際會獎旅遊博覽會」(IT&CM China)，籌建「台灣形象館」向大陸市場與亞太市場行銷台灣。

「國際會獎旅遊博覽會」於上海跨國採購會展中心舉行。係大陸重要的獎勵旅遊展之一，觀光局組團參展同時，將由中華國際會議展覽協會理事長蘇成田等約30人的參訪團，與上海、杭州兩市會展協會進行座談與交流，以建構兩岸MICE產業的交流平台，開拓中國大陸獎旅與會展商機。





▲IT&CM China博覽會上，香港攤位正在對買家介紹香港。（圖／IT&CM China提供）

據了解，本次台灣參展團團員包括台北福華大飯店、台北新板希爾頓酒店、花蓮理想大地渡假大飯店、禾豐體驗行銷有限公司、安益國際集團、飛亞旅行社等17家業者。

交通部觀光局由將秘書室曾憲文主任、觀光局駐上海辦事處蘇宇宏主任、TICC林淑惠副主任及台北市政府觀光傳播局游美娟股長前往，推廣台灣觀光。

觀光局表示，此次赴中國大陸參展，期望藉由與買主直接面對面的機會，介紹台灣整體獎勵旅遊及會議產業的優勢與環境，以及政府提供的獎勵措施。

觀光局將2019年設定為「小鎮漫遊年」，此次參展特別將「台灣形象館」設計成具有小鎮風情的樣貌，希望吸引更多國際旅客來台深度旅遊，商務客來台舉行會議的同時，也能進而舉辦企業旅遊。