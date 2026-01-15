　
政治

關稅傳15％卻要台積電增設5廠　鄭正鈐：龐大代價僅換到持平日韓

▲國民黨立委鄭正鈐。（資料照／記者李毓康攝）

▲國民黨立委鄭正鈐。（資料照／記者李毓康攝）

記者蘇靖宸／台北報導

外傳台灣「對等關稅」將降至15％，與日韓相同，但台積電要在美國增建5座晶圓廠，目前行政院副院長鄭麗君與經貿辦總談判代表楊珍妮已率團赴美。對此，國民黨立委鄭正鈐今（15日）說，出如此龐大的產業與人才代價，換來的關稅條件卻僅與日、韓持平，這樣的結果，頂多只能算是停損，一旦台積電從「台灣核心」轉向「美台雙核心」，台灣的安全籌碼還剩多少？所以政府必須確保最核心的研發能量與最先進的製程真正根留台灣，也要避免台灣在大國博弈中，成為隨時可被喊價的籌碼。

鄭正鈐15日在臉書表示，近日《紐約時報》報導，美台即將達成貿易協議，我國對等關稅可望降至 15%，但代價卻是台積電進一步承諾在美國增建至少5座晶圓廠，高階產能幾近翻倍外移，如果消息屬實，表面上我方獲得了關稅減免；但實質上，這是一場在強勢主導下、極度「不對稱」的資源交換。

「付出如此龐大的產業與人才代價，換來的關稅條件卻僅與日、韓持平，這樣的結果，頂多只能算是停損。」鄭正鈐說，美方的戰略目標其實十分清楚，將高階晶片產能逐步移往美國，最終形成「美台各占一半」的供應結構，一旦台積電從「台灣核心」轉向「美台雙核心」，台灣長期累積的「不可替代性」勢必被稀釋，所以當我方不再掌握技術與產能的關鍵優勢，台灣手中真正的安全籌碼，還剩下多少？

鄭正鈐認為，「讓美國再次偉大」，不應、也不能以「削弱台灣」為代價；台灣位居全球半導體供應鏈的關鍵節點，但當經貿談判逐步演變為以關稅與法規施壓，要求關鍵產業加速移轉產能，若缺乏清楚的戰略底線與完整配套，台灣很可能在不知不覺中，承擔過高、且難以回頭的長期成本。

鄭正鈐表示，面對這樣高度政治化的經貿環境，政府至少必須做到兩件事：一、 大幅提升本土半導體生態系的投資誘因，確保最核心的研發能量與最先進的製程，真正根留台灣；二、降低區域緊張、擴大戰略空間，避免台灣在大國博弈中，成為隨時可被喊價的籌碼。唯有穩定局勢，台灣才能在美中之間，保有最大的自主與操作彈性。

01/13 全台詐欺最新數據

台積電太甜！本土投顧上修台股目標價喊「2350元」

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

吳思瑤彈劾公聽會轟：真正發動大惡罷的是國民黨　只是沒搞成而已

吳思瑤彈劾公聽會轟：真正發動大惡罷的是國民黨　只是沒搞成而已

立法院針對總統賴清德彈劾案今（15日）召開第2場公聽會，出席的民進黨立委吳思瑤發言時提到，提案要求彈劾總統的理由，一直講到大罷免，國民黨要確定耶，真正發動大惡罷的是貴黨國民黨，罷免她的偽造連署高達2674份，真的很遺憾是紀錄在自己身上，就因為國民黨用違法方式要大惡罷，沒搞成而已，人民依據憲法提起罷免的權力，就如同在野黨提起彈劾一樣，為什麼立法院可以，而人民不能夠行使他們的罷免基本公民權呢？不要兩套標準。

鄭正鈐國民黨對等關稅台積電

