陸2026徵兵計劃公開　大學畢業生為主！遴選合格青年

▲大陸公佈2026年徵兵計劃。（示意圖／CFP，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸昨（15）日公佈2026年徵兵工作安排，明確將徵集重心放在大學畢業生，並強調補充高素質兵員以配合部隊備戰需求。官方同步公佈上下半年徵兵時程、年齡限制與對象條件，指出將優先吸收具雙語能力、學歷較高及表現突出的適齡青年，作為推進國防與軍隊現代化的人才來源。

《央視新聞》報導，2026年全國徵兵工作視頻（視訊）會議15日在京召開，安排部署今年兩次徵兵工作。會議強調，要堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹黨的二十大和二十屆歷次全會精神，深入貫徹習近平強軍思想，深入貫徹新時代軍事戰略方針，持續為部隊練兵備戰徵集補充高素質兵員。

據了解，解放軍2026年上半年徵兵自2月24日開始、3月31日結束；下半年則自8月15日起至9月30日止。徵集對象以大學畢業生為重點，並凸顯各級各類學校應屆與歷屆畢業生的重要性。女性青年方面，則以普通高中應屆畢業生，以及普通高等學校與科研機構全日制畢業生與在校生為主要來源。

在年齡條件上，男青年須於2026年年滿18至22歲，一般本專科畢業生與符合畢業條件的畢業班學生可放寬至24歲，研究生畢業生及在校生可放寬至26歲；初中畢業文化程度的男青年則不得超過20歲。女性青年原則為18至22歲，全日制研究生畢業生及在校生同樣可放寬至26歲。

會議並指出，烈士、因公犧牲或病故軍人之子女與兄弟姊妹，以及在搶險救災與災後重建中表現突出的青年，符合條件者將優先批准入伍；革命老區則鼓勵多徵集老紅軍、老復員軍人後代。同時，官方要求嚴格落實徵兵程序，確保公平、公正、公開，遴選合格青年，為建軍百年目標提供穩定人力支撐。