林岱樺初選落敗「一身綠」首露面　笑：終於能睡晚一點了

▲林岱樺在初選落敗後首度公開現身，笑稱「能睡晚一點了」 。（圖／記者陳宏瑞攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

民進黨高雄市長初選落幕後，外界高度關注黨內整合進度，初選失利的立委林岱樺於今（15）日首度公開現身，以一身亮眼的綠色系裝扮亮相，顯得神清氣爽，談及落選後的心情，她展現幽默感表示「這幾天終於可以睡晚一點」，並強調初選雖有勝負，但「大家都是高雄隊」，將無條件支持勝出的賴瑞隆。

林岱樺今日出席2026全國青少年高爾夫積分巡迴賽記者會活動，力挺基層體育，但外界還是關注初選的問題。她表示，這段時間她專注於兩件事，一是馬不停蹄地向各地支持者表達謝意，二是調整生活節奏稍作休息「能睡晚一點了」。

面對媒體詢問是否已與賴瑞隆熱線，她低調回應這幾天忙於基層謝票，未刻意留意手機，但大方表示雙方一直都有互動，並重申尊重黨內機制，目前最重要的任務就是回歸國會，守護林園、大寮等鄉親權益，回歸立委本分，並強調綠營整合「沒有個人只有高雄」，「大家都是高雄隊」積極回應，化解外界對黨內裂痕的疑慮。

2026全國青少年高爾夫積分巡迴賽賽事首站2月24日將在高雄大崗山高爾夫球場登場，全年規劃6站賽事，分別於大崗山、信誼及臺南高爾夫球場舉行，並納入世界業餘高爾夫排名(WAGR)、中國高爾夫球協會青少年積分排名(CJGR)及美國青少年高爾夫積分榜(JGS)等國際青少年積分系統，年終壓軸將於臺南高爾夫球場舉辦「菁英比洞賽」，備受矚目。

台灣青少年高爾夫協會理事長、中信科技大學高爾夫國際學院副教授兼執行長郭憲睿表示，今年首次納入臺南高圖夫球場舉辦「菁英比洞賽」，預期競争將更加激烈，賽事水準也更加提升。