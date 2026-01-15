　
政治

不在乎柯文哲私藏不雅片！陳佩琪：外面沒私生子爭產就好

陳佩琪透露不在乎柯文哲是否會看不雅片，標準為「沒在外面有私生子、等我老了跑來爭產就好了…」。（翻攝自臉書@陳佩琪）

▲陳佩琪透露不在乎柯文哲是否會看不雅片。（翻攝自臉書@陳佩琪）

圖文鏡週刊

民眾黨創黨主席柯文哲涉京華城、政治獻金案，他不滿檢方拿隨身碟有「不雅片」威脅認罪，事後他證實不雅片為藝人舒淇早年的三點全露寫真集。對此，柯妻陳佩琪今日發文指出，不在乎「women資料夾」，結婚35年也從未檢查過丈夫的手機或電腦，「沒在外面有私生子、等我老了跑來爭產就好了…」。

「先生一大早就跑不見了，繼續寫我的臉書文章…」陳佩琪今（15日）中午再發文，她曾說「去賴清德家搜索一遍，順便把他親朋好友掛名的房子也都搜索一遍， 絕對比我們精采許多」，當時有名嘴聲稱「就算柯文哲當檢察官，下令搜索賴清德和他的親戚，最後搜索到的是一張又一張捐款收據！累積2、30年金額超過1億元新台幣，以『賴清德名義』捐出去的捐款收據！」國策顧問林逸民也稱「賴清德好善樂施，累積已經捐款1.2億元。」

陳佩琪直言，「我要在這裡向檢察總長公開檢舉賴清德財產來源不明， 請北檢即刻查明清楚…」更開始計算稱，若賴清德1年捐1億元，平均1年捐330萬元，市長薪水以20萬元計算，加上妻子算每月8至9萬元，1年收入扣掉繳稅，相當於全年收入全捐出，「甚至年捐贈總數超過夫妻年所得總額？賴總統您要不要解釋一下？」她強調，當公務員的首日就清楚知道公務人員財產來源不明的定義，「牢記在心35年不曾忘記，當然更不會觸法」。

陳佩琪聲稱，5年存給小孩600多萬元，相當於1年平均100多萬元，強調現金來源已於台北地檢署及2024年9月12日的記者會說明清楚，她也重申已清楚說明老大東大博士學費與老二加州博士的學費，質疑賴清德為何捐贈超過年收入，「反觀賴總統兒子除在美唸博士外，聽說連大學、碩士都有在美國唸的，請問大學、碩士、博士都有獎學金嗎？能否請賴總統說明一下您2、30年捐贈1億和兒子在美唸大學、碩、博士的錢是從哪裡來的？」

「我們買商辦、2018年借2,000萬房貸打選戰、領自己錢存給小孩去投資，檢察官是連查都不查、連問都不問 ，直接搜索、羈押先生1年。」陳佩琪再次說明自己的立場與想法。她也喊話賴清德，身為總統應為全民表率，說明金錢來源。

話鋒一轉還提及，有媒體人稱搜索賴清德家不會與柯文哲一般搜出women檔案夾，「我要說我老公有什麼women夾，我是不在乎啦，結婚到現在，也從沒趁老公不在時去檢查他手機或電腦的，可能賴夫人有檢查老公電腦的習慣吧，所以確定老公沒women夾，就很驕傲地去跟這位女媒體人講，然後女媒體人不小心就洩漏出來了」、「我跟先生結婚35年，他電腦有什麼夾，我管那麼多幹嘛，沒在外面有私生子、等我老了跑來爭產就好了…」

陳佩琪再發文，如今質疑賴清德的捐贈額與收入。（翻攝自臉書@陳佩琪）

▲陳佩琪再發文，質疑賴清德的捐贈額與收入。（翻攝自臉書@陳佩琪）


※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

