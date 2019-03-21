2.4萬家企業受惠！政院通過《產創條例》4大優惠再延10年

▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蔣婕妤／台北報導

行政院21日拍板通過《產業創新條例》修正草案，針對研發投資抵減、天使投資人半數投資額抵稅、有限合夥創投穿透式課稅、員工獎酬工具擇低課稅等4大優惠延長10年，估計達到2.4萬家企業受惠。

針對本次修法重點，延長租稅優惠措施施行期間為10年，自明年元旦起施行至2029年12月31日止，內容包含現行研究發展投資抵減、技術入股或創作人獲配股票緩課規定、員工獎酬股票孰低價格緩課、有限合夥創投業得採透視個體概念課稅、天使投資人租稅優惠，以及本次增訂實質投資得列為未分配盈餘減項規定。



行政院長蘇貞昌表示，拚經濟是政府第一優先施政，該修法就修法，該擴大推動的就加快速度、加大力道執行。他說，「上周的院會中，己經提報歡迎台商回台投資方案的初階段成果，目前投資金額己累積達400億元，也通過了擴大適用工業區更新立體化發展方案，為了讓工商界可以更放心投資臺灣，並有利產業創新布局，在今天的院會中，也要再通過產創條例的修正，並會接續提出有助海外資金回臺投資專法，以及修正工廠管理輔導法」。

蘇貞昌強調，行政團隊就是要用實際的行動，讓產業界跟國人看到，政府拚經濟不只是有決心，更是有好的方法，以及高的效率。他指出，為回應產業界的期盼，本次修正再延長現行租稅優惠措施期間10年，並增訂以未分配盈餘進行實質投資得列為減項規定，以鼓勵業者以自身獲利，再進行實質投資，可以讓企業更放心打拼，也能創造出更多更穩定的投資與就業機會，讓人民可以安居樂業。