女主播控網友性侵！真相讓男友崩潰...原來她「鮑鮑換顯卡」





▲ 員警接獲報案到場後，發現小麗服裝整齊，但神情緊張 。（圖／翻攝自微博／杭州發生）

大陸中心／綜合報導

浙江杭州市一位22歲網路女主播小麗（化名），日前凌晨打電話報案，指稱自己在自家遭人性侵。員警第一時間趕到小麗租屋處後，卻發現她與被指控 「性侵犯」的男子2人服裝都相當整齊，這名男子甚至神色平淡，像是準備好等待警方到來一樣。警方起疑追問，這才發現原來小麗為了獲得一張價值5000元人民幣（約新台幣2.3萬元）的顯示卡，同意與男子發生性行為做交換，不料事後小麗突然要求加錢，2人無法取得共識，她才憤而報警。

根據《澎湃新聞》報導，小麗在《陌陌》App上認識了29歲的網友小東（化名），2人互動密切，期間小麗告訴小東，如果他願意贊助自己一張價值5000元人民幣的顯示卡，那麼願意與他發生性關係，小東隨即也答應了，於是2人便相約12日在小麗與男友一起合租的酒店式公寓內見面。

事發當天，小麗向男友謊稱姊姊要來，不希望戀情被家人知道，希望對方暫時出去一趟，等到男友出門後，她便趁機與小東發生了性關係。不過，就在2人完事後，小麗卻突然以「沒有依照之前說好的方式來進行性行為」作為理由，向小東加碼索取8000元人民幣（約新台幣3.7萬元）。

小東感覺被硬生生敲詐了一筆，於是不願意多付錢，還要求小麗將已支付的5000元還回來。這讓小麗氣憤不已，於是報案向警方宣稱，自己和網友相約見面後，遭到對方上下其手，甚至性侵得逞。

警方到場後，發現2人不但服裝整齊，房間內也沒有任何掙扎或反抗留下的痕跡。另外，明明是「性侵嫌疑犯」的小東表情平靜，對於取證都非常配合；作為報案人的小麗卻看起來十分緊張，回答問題時不但眼神閃避，說話也吞吞吐吐。

▲ 員警隨後調閱2人手機通聯記錄，這才發現整起「性侵案」其實是一樁性交易糾紛。（圖／翻攝自微博／杭州發生）

經過員警進一步調閱2人手機通訊紀錄後，才發現原來是一場賣淫糾紛。小麗也終於坦承，原本只是想嚇嚇小東，沒想到他卻說「我單身一個人，就算被抓也沒差，不要以為報警這種事就能威脅我！」，最後才會憤而報警。

事後，小東因涉嫌賣淫嫖娼被行政拘留12天，並將5000元人民幣的性交易費用收繳；至於小麗則因涉嫌賣淫嫖娼與謊報警情，遭處以行政拘留17天、罰款300元人民幣（約新台幣1375元）外。全案最慘的還屬小麗的男友，在他得知女友遭到拘留的原因後直接崩潰。