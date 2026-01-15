　
社會 社會焦點 保障人權

曾赴北車場勘！檢分析張文手勢「破解平板密碼」　查出殺人計畫書

記者劉昌松、黃哲民、莊智勝／台北報導

嫌犯張文114年12月19日於台北車站、捷運中山站犯下隨機殺人案，釀成4死11傷慘劇，震撼全台。台北地檢署今(15日)下午召開記者會，詳細公開調查結果，確認張文沒有共犯，且犯案前經過縝密計畫、準備、以及現場場勘。其中檢調發現張文於114年11月17日前往台北車站內場勘時，使用蘋果平板，檢警因此得以進一步解析張文手勢、破解其密碼，進而從平板中發現雲端重要文件，張文的「殺人計畫書」也因此才得以曝光。

▲▼張文11月17日曾到台北捷運站場勘，期間使用平板，檢方因此得以分析手勢破解平板密碼。（圖／翻攝ETtoday直播）

▲張文11月17日曾到捷運台北車站場勘，期間使用平板，檢方因此得以分析手勢破解平板密碼。（圖／ETtoday直播）

北檢表示，經查閱張文20萬筆網路瀏覽紀錄、調閱逾3000支監視器、以及查閱張文悠遊卡紀錄，都只發現他一人身影，確認張文生活獨來獨往，並未與他人接觸，也不在網路上發表意見，更無境外資金挹注，確認為「孤狼犯案」，沒有共犯。

但由於張文在犯後已經墜樓身亡，無從訊問釐清確切動機，僅能透過犯罪專長專家學者分析，以及從所能查出的資料、證據盡可能還原，研判張文在制度化、責任制的職場環境中適應不良，產生高度不安、出現退縮逃避等心態，最終因就業不符家人期待，以及缺乏關懷，伴隨社會退縮、孤立等因素，加深反社會行為，最終選擇透過犯罪本身，向社會表達、宣告自身存在，希望透過社會震撼，表達自身的存在以及影響力，追求最大社會張力。

檢方調查，張文萌生犯案計畫已久，早在112年12月就創建金錢規劃檔案，113年6月開始搜尋鄭捷隨機殺人案，並於114年1月決定手法，搜索縱火、煙霧彈、汽油彈等工具相關資料；114年9月起開始嘗試自製汽油彈，並在同年10月寫下縝密的計畫書，同時搜尋殺人動畫、丟擲煙霧彈等相關動作電影，並查詢台北天氣等資料。

由於案件發生後張文已經墜樓身亡，警方為破解張文筆電、平板密碼，調閱監視器發現，張文曾於114年11月17日前往台北車站進行場勘，期間曾拿出平板使用、寫下筆記，警方因此邀集專家進行鑑識，透過分析張文手勢，進而破解其平板密碼，並因此透過該平板連上雲端，張文的完整殺人計畫書因此才得以曝光。

檢方發現，張文計畫十分縝密，還製作台北車站3D地圖，並在各個點位標記該放煙霧彈還是汽油彈，顯然經過相當長時間的策劃、思考，而在計畫書最後，寫下張文將闖入誠品南西店中，隨後未再有後續計畫，顯見張文的計畫到此為止，並與他墜樓的實情相符，研判最後墜樓也是計畫的一環，認定張文並非逃脫意外，而是自殺身亡。

▼檢方破解張文使用的平板密碼，進而連上雲端，發現犯罪計畫書。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲▼警方在張文當作前進基地的商旅找到兩台平板電腦。（圖／記者邱中岳翻攝）

01/13 全台詐欺最新數據

554 3 6163 損失金額(元)

台積電太甜！本土投顧上修台股目標價喊「2350元」　美股AD

女童買完包子亡　初判死因多重器官衰竭

女師昏迷醒來躺保全懷裡　怒告被揉胸舌吻

11歲女童感冒後猝逝！高大成揭致命關鍵

海軍下士擊發T91步槍　撿回一命涉毀用彈藥罪

「死前幹票大的」　張文熱衷搜尋虐待資訊

18歲親哥「強脫內褲」性侵未成年妹

18歲男性侵女友人　法官認非純逞獸慾判決曝

林炎田障礙！陳其邁「真毋甘」曝關鍵

即／嘉義小貨車牽繩掛車後「拖行小狗」！血跡、糞便流一地

即／性侵女兒348次被起訴！　北市狼父警家中身亡

即／確認無異常金流！張文平均1天「只花445元」

撲倒堂嬸性侵！淫男更二審判2年半

即／涉浮報撤離人數！光復鄉長林清水羈押禁見

即／國道5車連環撞　23歲男鬼切車道1傷

張文69頁偵查報告出爐　北市警局長退休前終結

張文69頁偵查報告出爐　北市警局長退休前終結

孤狼張文在台北火車站、南西誠品犯下丟擲煙霧彈、殺害3人事件，檢警連日密集召開專案會議，全案趕在北市警局長李西河退休前夕全案偵結，9日將全案資料移送台北地檢署，並由台北地檢署在15日聯合北市警局召開記者會，會後北市警局也接著舉辦歡送會，歡送明（16）日退休的北市警局長李西河，後續局長職務也暫由副局長張淑芳代理。

桃園妨害兵役通緝案　北捷兇嫌張文不起訴

桃園妨害兵役通緝案　北捷兇嫌張文不起訴

幾乎零社交　北檢定張文無共犯

幾乎零社交　北檢定張文無共犯

「死前幹票大的」　張文熱衷搜尋虐待資訊

「死前幹票大的」　張文熱衷搜尋虐待資訊

即／張文犯罪終點曝　就是要造成社會震撼

即／張文犯罪終點曝　就是要造成社會震撼

張文平板密碼

女童買完包子亡　初判死因多重器官衰竭

載班花夜衝陽明山！18歲男大生「嗨到心肌梗塞」同學嚇傻

女師昏迷醒來躺保全懷裡　怒告被揉胸舌吻

柯蕭確定披美國隊戰袍

台積電太甜！本土投顧上修台股目標價喊「2350元」　美股ADR狂飆

約黃仁勳吃担仔麵？魏哲家神回一句話

「嘴硬心軟」星座Top 3 ！

快訊／2飆股明起「抓去關」　低軌衛星耀登、散熱業高力上榜

11歲女童感冒後猝逝！高大成揭致命關鍵

逾10家銀行名單曝光！　戴口罩、安全帽領錢ATM會叫

筆界CP王曝光！這支「好寫到回不去」　一票人點頭

海軍下士擊發T91步槍　撿回一命涉毀用彈藥罪

WBC經典賽中華隊場次全數售完

「洛鞍」逆勢生成　氣象署揭密1月颱很罕見？

「死前幹票大的」　張文熱衷搜尋虐待資訊

