曾赴北車場勘！檢分析張文手勢「破解平板密碼」　查出殺人計畫書

記者劉昌松、黃哲民、莊智勝／台北報導

嫌犯張文114年12月19日於台北車站、捷運中山站犯下隨機殺人案，釀成4死11傷慘劇，震撼全台。台北地檢署今(15日)下午召開記者會，詳細公開調查結果，確認張文沒有共犯，且犯案前經過縝密計畫、準備、以及現場場勘。其中檢調發現張文於114年11月17日前往台北車站內場勘時，使用蘋果平板，檢警因此得以進一步解析張文手勢、破解其密碼，進而從平板中發現雲端重要文件，張文的「殺人計畫書」也因此才得以曝光。

▲張文11月17日曾到捷運台北車站場勘，期間使用平板，檢方因此得以分析手勢破解平板密碼。（圖／ETtoday直播）

北檢表示，經查閱張文20萬筆網路瀏覽紀錄、調閱逾3000支監視器、以及查閱張文悠遊卡紀錄，都只發現他一人身影，確認張文生活獨來獨往，並未與他人接觸，也不在網路上發表意見，更無境外資金挹注，確認為「孤狼犯案」，沒有共犯。

但由於張文在犯後已經墜樓身亡，無從訊問釐清確切動機，僅能透過犯罪專長專家學者分析，以及從所能查出的資料、證據盡可能還原，研判張文在制度化、責任制的職場環境中適應不良，產生高度不安、出現退縮逃避等心態，最終因就業不符家人期待，以及缺乏關懷，伴隨社會退縮、孤立等因素，加深反社會行為，最終選擇透過犯罪本身，向社會表達、宣告自身存在，希望透過社會震撼，表達自身的存在以及影響力，追求最大社會張力。

檢方調查，張文萌生犯案計畫已久，早在112年12月就創建金錢規劃檔案，113年6月開始搜尋鄭捷隨機殺人案，並於114年1月決定手法，搜索縱火、煙霧彈、汽油彈等工具相關資料；114年9月起開始嘗試自製汽油彈，並在同年10月寫下縝密的計畫書，同時搜尋殺人動畫、丟擲煙霧彈等相關動作電影，並查詢台北天氣等資料。

由於案件發生後張文已經墜樓身亡，警方為破解張文筆電、平板密碼，調閱監視器發現，張文曾於114年11月17日前往台北車站進行場勘，期間曾拿出平板使用、寫下筆記，警方因此邀集專家進行鑑識，透過分析張文手勢，進而破解其平板密碼，並因此透過該平板連上雲端，張文的完整殺人計畫書因此才得以曝光。

檢方發現，張文計畫十分縝密，還製作台北車站3D地圖，並在各個點位標記該放煙霧彈還是汽油彈，顯然經過相當長時間的策劃、思考，而在計畫書最後，寫下張文將闖入誠品南西店中，隨後未再有後續計畫，顯見張文的計畫到此為止，並與他墜樓的實情相符，研判最後墜樓也是計畫的一環，認定張文並非逃脫意外，而是自殺身亡。

▼檢方破解張文使用的平板密碼，進而連上雲端，發現犯罪計畫書。（圖／記者邱中岳翻攝）