陳亭妃初選勝出對決謝龍介！喊台南要贏：建立賴清德連任最大底氣

記者林東良、莊智勝／台南報導

民進黨佈局2026縣市首長大選，嘉義縣、台南市、高雄市本週開始執行初選民調，根據民進黨中央抽選結果，台南市是壓軸執行初選民調的選區，昨晚已完成初選民調調查。民進黨中央今（15日）公布民調結果，陳亭妃60.85%擊敗林俊憲58.16%，將於下週正式提名，第六度對決國民黨立委謝龍介。對此，陳亭妃稍早也現身喊話，強調黨內現在一定要團結，2026一定要贏，才能建立2028賴清德總統連任的最大底氣。

▲陳亭妃初選勝出，將參選台南市長，第六度對決謝龍介。（圖／記者林東良攝）

陳亭妃表示，這次的初選，堅持沒有口水、沒有抹黑、沒有攻擊，「我答應民進黨支持者，遵守賴清德主席強調的，黨內不互打」。陳亭妃表示，2026面對藍白合的前提下，各縣市都不好打，現在應該先團結黨內，大步向前，才能贏得最大的勝利。

陳亭妃強調，2026台南一定要贏，才能建立賴清德總統2028連任的最大底氣，「這非常重要，藍白合的重點在2028，在台南的本命區，不能讓賴清德總統擔心，我們要自己強而有力，這一局非常重要的選戰，讓謝龍介委員清楚知道，台南執政是要用心，而不是用嘴巴。」

陳亭妃除了感謝台南鄉親，陪他一路走來，如今已是第28個年頭，要向大家承擔新的任務，顧好台南這個家，相信台南的人民，大家一起打拚、用心，「尤其要擔任台南第一位女性市長，相信要經過更多考驗，亭妃會繼續承擔，共同打拚。」陳亭妃也感謝賴清德總統，「相信賴總統做的每一件事，都是台南很好的養分！」