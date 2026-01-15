　
政治

陳亭妃初選勝出對決謝龍介！喊台南要贏：建立賴清德連任最大底氣

記者林東良、莊智勝／台南報導

民進黨佈局2026縣市首長大選，嘉義縣、台南市、高雄市本週開始執行初選民調，根據民進黨中央抽選結果，台南市是壓軸執行初選民調的選區，昨晚已完成初選民調調查。民進黨中央今（15日）公布民調結果，陳亭妃60.85%擊敗林俊憲58.16%，將於下週正式提名，第六度對決國民黨立委謝龍介。對此，陳亭妃稍早也現身喊話，強調黨內現在一定要團結，2026一定要贏，才能建立2028賴清德總統連任的最大底氣。

▲▼陳亭妃初選勝出，將參選台南市長。（圖／記者林東良攝）

▲陳亭妃初選勝出，將參選台南市長，第六度對決謝龍介。（圖／記者林東良攝）

陳亭妃表示，這次的初選，堅持沒有口水、沒有抹黑、沒有攻擊，「我答應民進黨支持者，遵守賴清德主席強調的，黨內不互打」。陳亭妃表示，2026面對藍白合的前提下，各縣市都不好打，現在應該先團結黨內，大步向前，才能贏得最大的勝利。

陳亭妃強調，2026台南一定要贏，才能建立賴清德總統2028連任的最大底氣，「這非常重要，藍白合的重點在2028，在台南的本命區，不能讓賴清德總統擔心，我們要自己強而有力，這一局非常重要的選戰，讓謝龍介委員清楚知道，台南執政是要用心，而不是用嘴巴。」

陳亭妃除了感謝台南鄉親，陪他一路走來，如今已是第28個年頭，要向大家承擔新的任務，顧好台南這個家，相信台南的人民，大家一起打拚、用心，「尤其要擔任台南第一位女性市長，相信要經過更多考驗，亭妃會繼續承擔，共同打拚。」陳亭妃也感謝賴清德總統，「相信賴總統做的每一件事，都是台南很好的養分！」

更多新聞
LIVE／張文隨機殺人4死　調查結果公布
快訊／台積電財報太亮眼　美股夜盤直線拉升漲近2%
行政院拍板！老農津貼調高為1萬元　年增129億支出
快訊／職場霸凌又濫權進用親人　前海科館長陳素芬與大姑收押禁見
快訊／台積電賺爆！2025年每股大賺66.25元　Q4毛利率
誤觸擊發！　男下車上廁所「右胸中彈」亡
陳冠宇點頭再披中華隊戰袍！曾豪駒笑：是我不厭其煩…
海軍下士廁所擊發T91　撿回一命涉毀用彈藥罪
幕後／黃國昌要一個「過程」　美方給面子！返台發言卻跟預期落差

行政院拍板！老農津貼調高為1萬元　年增129億支出

領先2.7個百分點！陳亭妃60.85%勝林俊憲　黃偉哲籲團結戰大選

北宜高鐵掀討論　行政院：有助長途旅客需求、行政程序進行中

自曝設計大法官任期制挨王義川譏諷　吳思瑤老師彭錦鵬反擊：無恥

第6度對戰！陳亭妃批謝龍介就是用一支嘴　警告：女生不是好惹的

川普簽署232條款　前駐歐盟代表李淳：台灣70%產品恐受影響

時間不等人！全球大買軍武　國防部：若被插單恐一等好幾年

幕後／黃國昌要一個「過程」　美方給面子！返台發言卻跟預期落差大

國防部：1.25兆約9000億是向外採購　還有4項軍購案未通知美國會

接掌海基會　蘇嘉全坦言「兩岸情勢是挑戰」：恢復健康交流是目標

尹錫悅被求處死刑！　「滿臉漲紅」法庭怒吼89分鐘

賴清德玩梗自稱AI總統　致詞呵呵笑：名字LAI已嵌入AI

大把花錢看不到盡頭　黃國昌：若早點知道資訊不會贊成4千億潛艦計劃

彈劾公聽會猛轟藍營「唱和中共」遭韓國瑜打斷　陳培瑜不滿狠瞪

李玉璽新婚：8點多就硬起來XD　曝生子計畫「隨時想撲倒老婆」

彈劾賴清德公聽會　仉桂美：「雙少數」事實還想政治問題司法化

嘉義小貨車牽繩掛車後「拖行小狗」！　血跡、糞便流一地

初選大勝！蔡易餘代表民進黨參選縣長　感謝鄉親「團結嘉義隊」

1歲弟見哥哭鬧遞棍子給媽媽　不好用還貼心換新的

川普藐視國際法只看個人道德　陸外交部：大國應當帶頭尊重國際法

