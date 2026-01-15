　
社會 社會焦點 保障人權

雲林草嶺火警燒4天！直升機出動灑水9次　經勘查已無明顯火煙

▲▼ 古坑草嶺山林火警持續搶救中 。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲古坑草嶺山林火警持續搶救中。（圖／記者游瓊華翻攝，下同）

記者游瓊華、劉人豪／雲林報導

雲林古坑鄉草嶺村石壁飯店後方12日發生山林火警，延燒至今已第4天，今（15）日竹創森林正下方尚有燃燒區域面積約400平方公尺，出動直升機完成9次灑水滅火，下午滅火勤務改由地面人員執行。

▲▼ 古坑草嶺山林火警持續搶救中 。（圖／記者游瓊華翻攝）

消防指出，國防CH-47於8時26分自歸仁起飛，9時08分到10時55分共完成9次灑水滅火，結束任務返航。11時50分現場回報經勘查已無明顯火煙，下午滅火勤務改由地面人員執行，空中滅火申請取消。

01/13 全台詐欺最新數據

相關新聞

因應電動車火災新挑戰　台東消防局部署「滅火五大利器」

因應電動車火災新挑戰　台東消防局部署「滅火五大利器」

隨著電動車普及率持續攀升，其火災搶救難度也成為消防單位面臨的新挑戰。台東縣消防局指出，電動車火警最棘手的關鍵在於鋰電池「熱失控」現象，由於電池模組多半密封於堅固的電池殼內，傳統外部射水往往被外殼阻擋，難以精準接觸火點核心，導致降溫效果有限。

雲林古坑低溫6.7°C　山中學校班班有暖氣上課超舒適

雲林古坑低溫6.7°C　山中學校班班有暖氣上課超舒適

櫻花鉤吻鮭野外族群數量16020尾　歷史第三高

櫻花鉤吻鮭野外族群數量16020尾　歷史第三高

婚禮倒數幾小時　新郎開直升機墜谷亡

婚禮倒數幾小時　新郎開直升機墜谷亡

好友揪「開直升機」吃早餐　空中互撞雙亡

好友揪「開直升機」吃早餐　空中互撞雙亡

標籤:雲林山林火警古坑直升機滅火

