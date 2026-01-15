雲林草嶺火警燒4天！直升機出動灑水9次　經勘查已無明顯火煙

隨著電動車普及率持續攀升，其火災搶救難度也成為消防單位面臨的新挑戰。台東縣消防局指出，電動車火警最棘手的關鍵在於鋰電池「熱失控」現象，由於電池模組多半密封於堅固的電池殼內，傳統外部射水往往被外殼阻擋，難以精準接觸火點核心，導致降溫效果有限。