雲林草嶺火警燒4天！直升機出動灑水9次　經勘查已無明顯火煙

▲古坑草嶺山林火警持續搶救中。（圖／記者游瓊華翻攝，下同）
記者游瓊華、劉人豪／雲林報導
雲林古坑鄉草嶺村石壁飯店後方12日發生山林火警，延燒至今已第4天，今（15）日竹創森林正下方尚有燃燒區域面積約400平方公尺，出動直升機完成9次灑水滅火，下午滅火勤務改由地面人員執行。
消防指出，國防CH-47於8時26分自歸仁起飛，9時08分到10時55分共完成9次灑水滅火，結束任務返航。11時50分現場回報經勘查已無明顯火煙，下午滅火勤務改由地面人員執行，空中滅火申請取消。
