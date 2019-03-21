陳水扁遭控指揮操作特赦議題　深夜爆氣回嗆郭秀珠「騙肖欸」

▲陳筱諭選前喊出「特赦阿扁」主張，拉抬選情。（圖／記者林悅翻攝）



政治中心／綜合報導

「台南最強村姑」陳筱諭脫離民進黨，以無黨籍身分投入台南立委補選慘敗。她的母親郭秀珠出面控訴，被前總統陳水扁出賣操作特赦，女兒才因此被犧牲輸了選舉。對此，陳水扁20日深夜在臉書上傳影片駁斥郭秀珠說法，爆氣回嗆「騙肖欸」。

郭秀珠日前出面控訴，當初因為信任陳水扁，所以競選時聽阿扁建議操作特赦議題，還花了100多萬幫陳筱諭跟陳水扁掛合影招牌，主打「特赦阿扁總統，社會和解，台灣團結」沒想到最後關頭阿扁突然力挺郭國文，讓她懷疑是受前行政院長賴清德影響，雙方有交換條件，才操縱棄保犧牲她女兒。

▲陳水扁爆氣回嗆郭秀珠。（圖／翻攝YonGe Chen臉書）



針對郭秀珠說法，陳水扁發表影片回應駁斥。陳水扁表示，郭秀珠說陳筱諭論當選，才能特赦他，陳水扁怒回「騙肖欸」，能不能特赦只有總統有權力，和陳筱諭能不能當選沒有必然的關係，陳筱諭可以訴求爭取選票。

陳水扁無奈表示，「選舉就是這樣，搞成這樣，也覺得遺憾」，感謝郭秀珠對扁媽很關心、很照顧，像女兒一樣，但不是因為這樣就來討人情，「阿扁就欠你一世人情，選舉就要挺到底，我是民進黨員、黨代表，怎能挺無黨的？」

陳水扁強調，選舉要拉票可以，但不能說謊，像選舉過程中為了爭取他支持，郭秀珠一直跟他說民進黨候選人郭國文已經出局，是陳筱諭和國民黨候選人謝龍介對決，等到要她拿出民調來證明，又說民調不準，不要受民調影響。

陳水扁舉出自己選舉幾十年的經驗，認為對方的說法不能相信，母親要替女兒拉票，天經地義，如果是問他意見，可以給意見參考，但最後要不要做，誰都不能下指導棋，「選舉的錢是你在花，不能當選是你自己承擔，能當選也是你在做，與我何干？」

陳水扁也提醒郭秀珠，當母親的要教女兒正確的觀念，不要太溺愛，否則政治生涯絕對會很難走；選舉輸贏沒有什麼，一次輸不代表永遠輸，這次沒有機會，下次還有，何況陳筱諭還年輕，需要學習的還很多。