說清楚講明白！　國防部一次解答1.25兆軍購買什麼？　





▲國防部發言人孫立方中將、戰略規劃司司長黃文啓中將13日接受媒體人范琪斐節目《行動代號2027》專訪。

記者郭運興／台北報導

藍白多次在立法院程序委員會封殺1.25兆國防軍購特別條例，更質疑究竟買了什麼。對此，國防部戰略規劃司司長黃文啓13日接受專訪舉例說明軍購方向，他表示，真的去看條例，應該不會這麼不清楚，條例一過10天內，國防部就得送預算書表，會細到每個項目有多少、數量多少、交易期程都會清清楚楚，可是如果現在連條例都沒處理，怎麼會有下一段？

去看條例的話應該不會這麼不清楚

國防部發言人孫立方中將、戰略規劃司司長黃文啓中將13日接受媒體人范琪斐節目《行動代號2027》專訪，談到1.25兆軍購預算，黃文啓表示，目前軍購案並沒有完全知會國會，所以詳細的數字、確切的比例事實上要等到未來軍購案知會國會、立法院開始真正審條例後。

黃文啓表示，如果今天立法院到時候把這個預算大幅度做了調整，就會影響到整個預算的配比，外界質疑國防部都沒有講清楚，但真的去看條例的話，應該不會這麼不清楚。

黃文啓指出，自己舉個例子，第一項叫做「精準火炮系統」，就是M19A7已經知會國會了。第二項叫「遠程精準火力打擊系統」，就是82套的海馬士也已經知會國會了，接下來還有「防空、反彈跟反裝甲飛彈」，其中反裝甲飛彈的拖式跟標槍也已經知會國會了，另一個是「無人載具跟反無人載具系統」。

黃文啓指出，後面還有提升整體量能的部分，事實上也在條例裡說明有講了，包含三個部分，第一個部分就是「軍工生產量能」，因為考量很可能戰時被圍堵的風險，必須要強化在地生產能量。另外就是「強化機動阻絕能力」，也必須把戰備庫存從過去30天提高到120天，所以從精準彈藥到各式的一般通用彈藥都必須全面性的提升，像這樣30天要提升到120天，大家應該很輕易的就可以想像的到數量會很大。

黃文啓提到，另外也開了一個新的管道「第七條的台美共同採購跟研發項目」，如果先看文字好了，真的有那麼不清楚嗎？其實老實講，有些東西只是像精準火炮系統，只差沒有貼上去M109A7而已。

有一些項目是商購是採公開招標

被問到「不能講、不能這樣貼上去的原因是什麼」？黃文啓表示，條例基本上是這樣，在知會國會之前，除了不能公開之外，有一些項目是商購的，到時候是採公開招標，如果現在就講說是一個什麼樣形式的東西，就會變成之前被質疑的對象，之前人攜式的無人機電子干擾系統，陸軍當時做了一個公告96億，馬上遭到質疑為什麼會去公開這個額度、給廠商機會佔便宜。

黃文啓表示，如果今天要去攻擊的話，絕對有很多對象可以攻擊，可是就採購的標的、行為而言是沒有辦法這樣簡化成一開始去全部的量清楚，而且前面那個5700億的經濟民生跟國土安全韌性特別預算，也是條例先過，後面預算書表進去就一項一項講，而且條例一過10天之內，國防部就得送預算書表，就會細到每一個項目有多少、數量多少、交易期程什麼時候都會清清楚楚，可是如果現在連條例都沒有處理，怎麼會有下一段呢？

黃文啓強調，現在要讓外界能夠很清楚知道，賴清德總統在記者會裡面已經很明確講了「這不是全部軍購」，有三大目標，第一個「建構台灣之盾」，強化全島從反彈防空到反無人機的防護網，提供全民面對中共目前空中威脅強大情況之下，一個更好的防護。

黃文啓表示，第二個「引進人工智慧」，加速整個擊殺鏈，這是一個全新人工智慧的C4ISR的系統，也寫在條例裡面，現在總不能在上面講說採購標的是什麼，因為到時候是很多廠商會來爭取的，並不是一個很單純的一個作業。

有三分之一用來強化非紅供應鏈

黃文啓表示，第三個「打造非紅供應鏈」，現在預算沒有過，自己現在去講了很容易產生誤導的效果，但是可以跟外界說明的是目前已經預框的預算裡面、預畫的預算書表裡，大概有三分之一用來強化非紅供應鏈，非紅供應鏈主要有兩個部分，一個是無人系統，包括無人機、無人水面載具等各式無人系統，都希望能夠在台灣建立量能，現在打造無人機國家隊，如果沒有先提供初始商機，廠商是不可能去投資的，所以會先提供一個所謂大量長單的方式，讓國內廠商有誘因去投資，接下來會依照作戰需求、訓練消耗等規劃逐年採購，慢慢可以把國內廠商的技術建立起來，就可以建立起能量。

黃文啓直言，軍購的部分不完全只是一個採購行為，這次打造台灣之盾，有很多屬於技術合作的部分，這個也是要到預算書表進去後，才有辦法跟委員一項一項的說明，如果說現在連審都沒審，也不知道預算上要給多少，現在去講的這個確定性跟意義到底有多大？這是可以去思考的。