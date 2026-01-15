陳亭妃台南初選勝出！　謝龍介：想看賴清德拉起陳亭妃手的笑容

▲立委謝龍介 。（圖／記者崔至雲攝）



記者崔至雲／台北報導

民進黨今（15日）公布2026年台南市長初選民調結果，立委陳亭妃擊敗林俊憲勝出。代表國民黨參選2026台南市長的謝龍介受訪時表示，恭喜陳亭妃。但話鋒一轉，「賴清德總統說自己是黑金官商勾結的天敵，結果，陳委員還是出線了嘛！」所以他們有信心，最後會贏得台南市長的選戰。

謝龍介先表示，他誠摯地恭喜陳亭妃贏得民進黨下的初選，期待未來可以打一場光明的選戰，他不會動用網軍，也不會涉入光電，會打一場堂堂正正、光明正大的選舉，也希望讓台南市民重新有光榮感。

謝龍介提到，這次所有的選舉就是面對賴清德2028的保衛戰，所以他們進入戰鬥位置以後，就是準備跟賴清德正面對決，肯定是有信心的，但他們不會去寄託於民進黨的分裂，因為民進黨在台南已33年，坦白講乏善可陳，所以鄉親想要改變，他們一定會迎接鄉親想要改變的期待，一起完成大家的願望。

而這次也是兩人的第6次對決，陳亭妃也曾被封爲「謝龍介天敵」。謝龍介表示，沒有所謂天敵，賴清德總統說他是黑金官商勾結的天敵，結果陳亭妃還是出現了，所以他們是有信心的，最後會贏得台南市長的選戰。

對於林俊憲，謝龍介也說，林俊憲在初選過程，看到33年來民進黨在台南市執政沉痾很重，但林俊憲並沒有袒護，願意做改革；對於一個政黨在台南市執政33年官商勾結、弊案叢生，甚至連「長照3.0」的錢都敢貪、連救命的消防錢都敢貪，林俊憲看到了，也願意面對民進黨在台南市的這些弊案，這一點是他對林俊憲滿欽佩的。

謝龍介表示，他也鼓勵林俊憲再接再厲、不要氣餒，政治本來就是這樣，失敗了，繼續爭取台南鄉親的認同，像他一樣，最後一定能攻頂成功。

另，媒體問，總統賴清德是否會幫明顯較不支持的陳亭妃站台？謝龍介表示，會站台，但到時候各位看看，賴清德拉起陳亭妃手的時候是怎麼樣的笑容。

