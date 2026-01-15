借錢搭小黃「口氣像討債」！室友怒揮長刀砍他後腦...躲空屋落網

▲林男砍宋男後，躲進附近空屋仍遭警方逮獲。（圖／記者陸運陞翻攝）

記者陸運陞／新北報導

新北市新店區今天（15日）早上9時許，環河路小碧潭部落一名男子遭人砍傷，警消抵達，將受傷的男子送醫，隨即調閱監視器，於附近空屋發現砍人的兇嫌，隨即帶回調查釐清；初步了解，雙方為同住室友，因男子向兇嫌借錢搭車，但口氣不佳引發衝突，兇嫌隨手拿起刀械對其揮砍，詳細原因警方仍進一步釐清。

據了解，同住在新店區環河路的41歲宋姓男子及29歲林姓男子，今天早上由於宋男要外出，但缺錢搭計程車，便向室友林男商借，但林男卻認為，宋男借錢口氣不佳像被討債，雙方因而發生爭執，一路吵到屋外，林男一氣之下，在門口隨手拿起長刀對宋男揮砍，造成後腦勺、左手臂2處刀傷。

▲警方查扣林男砍人的長刀。（圖／記者陸運陞翻攝）

林男驚覺犯下大錯，急忙跑離現場，並躲進附近空屋內躲藏，同時還打電話報警，幫遭砍的宋男叫救護車；救護人員抵達，宋男左手臂2處、後腦勺1處約10公分刀傷，經消毒包紮後送往新店耕莘治療，目前已無大礙。警方循線，在附近空屋內逮捕林男，並在現場發現兇刀，初步坦承犯案，警方將依殺人未遂罪偵辦。

▲林男不滿宋男借錢口氣不佳，在家門口持刀對其揮砍遭警方逮捕。（圖／記者陸運陞翻攝）