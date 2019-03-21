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發文酸「感謝阿扁牽教」　郭秀珠：把女兒交給政治魔鬼

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▲無黨陳筱諭有「最強村姑」美譽，年輕貌美，為結合深綠力量，陳筱諭選前喊出，「特赦阿扁」主張，以拉攏「阿扁」相關勢力，此舉也發揮不少效果，的確讓陳筱瑜選情聲量增大不少。

▲陳筱諭選前喊出「特赦阿扁」主張，拉抬選情。（圖／記者林悅翻攝）

政治中心／綜合報導

「台南最強村姑」陳筱諭脫離民進黨，以無黨籍身分投入台南立委補選，最終仍敗給民進黨對手郭國文，她的母親郭秀珠出面控訴，前總統陳水扁操作特赦，女兒才淪為選舉的犧牲品，陳水扁20日深夜在臉書上傳影片駁斥郭秀珠說法，還爆氣回嗆「騙肖欸」。對此，郭秀珠21日再度發文回擊，「感謝阿扁牽教」。

郭秀珠表示，針對陳水扁在臉書直播指控她們母女在選後所言不實，她嚴正抨擊，既然阿扁敢這麼講，她只請問一件事，請阿扁講清楚，因為現場有很多人都有聽到，2月23日台南扁友會副會長聚媳婦的場合，阿扁有沒有痛罵新潮流？有沒有告訴他人，他會支持陳筱諭，不會挺郭國文？

郭秀珠指出，她是要用ㄧ個母親對愛女憐惜的角度，讓台灣人了解這場選舉的真相，最後是誰和民進黨聯手操作棄保？她不是要針對阿扁做什麼批判，相反的，她很感謝阿扁對陳筱諭的牽教，在她女兒踏上政治路前，幫女兒上了ㄧ課。

郭秀珠提到，政治黑暗是怎麼一回事？郭秀珠說，她女兒這個在地、充滿熱情的年輕人，因爲從小對阿扁的崇拜，尊敬長輩情份的關係、從來就沒有懷疑，只有相信長輩，但事後證明，對於阿扁來說，並不是想提拔一個在地年輕人。

郭秀珠強調，陳筱諭從參選到選前，阿扁自始至終都在下指導棋，如今卻指她們母女不檢討自己，反而怪東怪西，只要是她們家要選舉，扁媽來替她或女兒披綵帶，在麻豆人來看，都是在平常不過的人情義理，不是新鮮事，她不忍老人家壓力太大，所以尊重，但反倒是扁媽不來，連媒體都覺得奇怪，總統蔡英文來的時間這麼巧，難怪外界議論，這有什麼好「翻口供」的？

郭秀珠表示，她只想請阿扁說一下，2月23日台南扁友會副會長聚媳婦的場合上，「你有沒有當著眾人的面痛罵新潮流?有沒有講你只支持陳筱諭，不會挺郭國文？」在場有很多人，郭秀珠強調，阿扁之前開直播指新潮流想「整碗捧去」，但到最後卻說自己是黨員，不能不支持民進黨。

郭秀珠要問阿扁，她女兒不知不覺變成阿扁跟賴清德談判的工具，利用年輕人來當勇哥的發聲筒、讓特赦議題成了有心人談判的籌碼，讓陳筱諭成了勇哥「王者歸來」的犧牲品；雖說，參選不一定會當選，但站在一個母親的角度，最傷心的莫過於，把親生女兒交給了出賣她的善良與正直的政治魔鬼，她才要讓社會大眾出來評評理。

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關鍵字：316補選,台南立委,陳水扁,謝龍介,郭國文,郭秀珠,陳筱諭

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