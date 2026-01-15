國防部：1.25兆約9000億是向外採購　還有4項軍購案未通知美國會

▲行政院會記者會。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

民眾黨主席黃國昌昨表示，根據美國國務院正式聲明，1.25兆裡面所納入的5項軍購案，金額大概3500億，其他不涉及軍事採購，掀起各界討論。對此，國防部副部長徐斯儉表示，5案外界知道內容，不能說明還有哪些，「但我可以說，還有4案還沒通知國會」；徐也提到，此次1.25兆中有3000餘億在台產製，其他都是向外採購，「所以如果說數字的話是剛好顛倒，3000餘億以外都是向外採購」。

國防部副部長徐斯儉今在行政院會後記者會說明指出，為什麼這次要編列「強化防禦韌性不對稱戰力計劃採購特別條例」？首先是因為現在台灣面臨的威脅越來越升高，國際上跟周邊地緣政治環境越來越複雜，不確定性越來越高，所以國防部希望透過一次性的預算配付，確保資源穩定、集中，加速獲得所需的裝備跟能力，形成能應對威脅的即戰力。

徐斯儉強調，這裡面沒有黑箱作業，沒有空白授權。有些東西在這階段沒有辦法公開說明，有法律的因素；沒有空白授權是因為這是「條例」，要立法院通過條例後授權給國防部編列預算，後面還有預算審查，「不可能有空白授權，1.25兆只是上限，後面還有逐條根據預算的編列審查，所以不存在這問題」。

第二，針對相關保密規定，徐斯儉解釋，根據台灣的國家機密保護法，以及美方的安援規定，需等待美方政府對外公布後，才可以將個別的購案對外公開。各位都知道，前陣子美國行政單位有5案通知國會，「但是我不能跟各位說還有哪些，5案外界知道內容，還沒有公布的我不能說，但我可以說，還有4案還沒通知國會」。

徐斯儉強調，因此現在不能做整體的對外說明，「這有法律原因，不是黑箱作業」。有委員或外界說為什不對外說，問題是現在還沒付委，國防部沒有機會說明，我們當然願意說明，但是必須要在正當的程序裡面說明，「現在還沒有付委，怎麼辦？現在有點鬼打牆」。

徐斯儉表示，第三，為了解決這個難題，國防部有最大的善意，外交國防委員會王定宇召委已經安排在下周一，讓國防部向委員會做機密會議說明，這不是審查，因為還沒有東西可以審查，這是說明的機密會議，下星期排定。國防部願意在機密環境裡，不是公開，就沒有違法，向委員說明。

徐斯儉強調，如果條例付委通過，國防部會擬定哪些項次、哪些數量編列後續預算，這些國防部會在機密委員會裡面說明，但是現在不能講，「不是不願意說明，是要給我們一個機會說明，一個合法的機會，不是黑箱作業」。

徐斯儉說，同樣，院長交代後續怎麼向黨團說明，一樣用機密會議安排，只要黨團們願意用合法的方式，國防部願意說明。徐強調，這不是審查，因為這還沒有東西可以審查，所以國防部希望趕快付委，按照立法院正常程序審查。

第四，關於金額的問題，徐斯儉指出，因為條例只有一個總金額上限的授權，所以現在不可能向外說明具體金額，「但是我們不是沒有預擬，但因為條例還沒有過所以不能向外說明，外界所傳，僅有3000餘億向美購買，絕非屬實」。

「實際上，如果要說總數字的話，可以說的是，1.25兆中有3000餘億在台生產製造。」徐斯儉說明，軍備有3種方法獲得：第一，軍購，中華民國政府透過美國政府向美國廠商簽契約，不是中華民國政府直接向美國廠商購買；第二，商購，跟外界公布招標要買東西，不會說價格，會說品項跟數量；第三，在台生產製造，此次1.25兆中有3000餘億在台生製，其他都是向外採購，「所以如果說數字的話是剛好顛倒，3000餘億以外都是向外採購」。

第五，關於預算的編列，徐斯儉強調，這需要跟多方縝密協商、科學編列以後，根據國防部對於外部威脅所擬定的防衛戰略及建軍計畫，這計畫是5年，編列所需預算。因為現在外部情況威脅嚴重，我們希望用穩定的資源一次購得多年期的預算，這樣採購時才會穩定。這個編列不是隨便能編的，是一個跟整體戰略規劃相關的過程。

