因施明德一句話留立院25年　柯建銘曝：這屆做完我也要離開了

▲柯建銘 。（圖／記者黃克翔攝）



記者崔至雲／台北報導

民進黨前主席施明德今（15日）85歲冥誕，立法院民進黨團總召柯建銘致詞時表示，他在1998年時曾想選舉，但因施明德一句「留在國會拚獨立」，讓他一留留了25年」，但隨後他則說，「這屆做完我也要離開立法院了」。

史丹佛大學胡佛研究所檔案館偕施明德文化基金會，今舉行「施明德先生專檔 （Shih Ming Te Collection）」 成立茶會暨合作簽署儀式，邀請立法院長韓國瑜、立法院民進黨團總召柯建銘及美國在台協會AIT前處長司徒文與會致詞。

「施主席是我真正的老大。」柯建銘說，施明德當年出獄時，全口假牙是他做的，這是他一生的榮幸。柯建銘也說，他一生最大的榮幸，就是和今天也與會的海基會新任董事長蘇嘉全，都是在國會全面改選進入立法院，他一生有這個機會跟著施明德學習、成長，這是他莫大的榮幸。

柯建銘表示，施明德是影響他一輩子最深遠的人。1998年縣市長選舉，他本來想選，他請教施明德，但施明德說，「建銘，留在國會拚獨立」，依此他一留，就是留了25年。但話鋒一轉，柯建銘說，「我當了25年總召，但這一屆做完，我也是要離開立法院」，最後說，「Nori，生日快樂」。

