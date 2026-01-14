　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

徐國勇「不知黃國昌訪美做什麼」　民眾黨批：賴政府壟斷資訊掩蓋無能

▲▼民進黨秘書長徐國勇。（圖／記者詹詠淇攝）

▲民進黨秘書長徐國勇。（圖／資料照）

記者陳家祥／台北報導

針對民進黨秘書長徐國勇今（14日）表示「不了解民眾黨主席黃國昌去美國做什麼」，民眾黨秘書長周榆修直言，賴清德政府不了解的事情可多了，真正讓台灣人民不了解的是，為何賴政府習慣長期於台美關係、軍購議題上，以資訊壟斷掩蓋執政無能？

周榆修指出，台灣民眾黨團對於1.25兆軍購特別預算，當然不是今天才準備要自提版本，賴政府對軍購始終蓋牌，連有這筆預算，國會都是看總統外媒投書才得知「我們早就準備好了，等的就是行政部門說實話！」遺憾的是，賴政府直到台灣民眾黨團訪美得知軍購案細節後，才匆匆忙忙的要自家立委邀請國防部就特別條例，赴國會專案報告。

徐國勇秘書長稱「立委沒那麼偉大」，周榆修表示，「同樣的邏輯，總統也沒那麼偉大」，在民主國家，所有公職人員皆為公僕，無人有滔天的權力，能選擇不遵守民意產生的國會進行之審查、訂定之法案，更沒有任何人能用「國安」當藉口、把黑箱當常態。

周榆修呼籲，有41年律師經驗的徐國勇秘書長，應拿出專業，好好教導目前法治觀念薄弱的賴清德總統，放下自創的「賴式憲法」，別再用政治話術掩飾違法濫權。

周榆修強調，台灣民眾黨訪美團此行直接與美國國務院、戰爭部等對接，取得美方最直接的資訊，這才是務實外交。賴清德與其在國內繼續以名嘴網軍治國，把輿論看得比國政還重要，應先還錢給退休警消，更該好好解釋，為何關稅條件談妥了、外媒也報導，但台灣國會、人民卻毫不知情？

