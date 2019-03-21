獨／最貴「義大利神獸」23歲車主擁12輛超跑　疑欠10億遭砸店

▲擁有「義大利神獸」超跑陳姓車主經營改裝廠遭砸毀，疑似欠款跑路 。（圖／記者地方中心攝）

地方中心／高雄報導

義大利頂尖車廠Mazzanti全球限量25台的「義大利神獸」Mazzanti Evantra，要價近億元，號稱台灣最貴超跑，台灣有一名陳姓車主（23歲）將它買了進來，而這名陳姓車主還收藏了12部超跑，市價近2.5億，不過現在卻傳出疑似欠款跑路，就在幾天之前有大批黑衣人前往台中西屯區，陳姓車主經營的改裝廠撒冥紙，還在店門口噴下「欠錢不還」，驚動警方到場處理。

根據民眾獨家提供的照片，就看到陳姓車主位在台中西屯區的改裝廠門口，聚集了多部車輛，還有不少穿著黑衣的男子就圍在店門口，大批員警也趕到現場處理，就怕出什麼狀況，不過早在警方趕到之前，這群人已經對著改裝廠外頭撒冥紙，就連店內也是難以躲過，停在裡頭的一部車不僅車上被貼上冥紙，還被噴上了紅漆，而這群人甚至還搗毀了裡頭的相關裝潢。

▲改裝廠的大門口看板遭人噴漆，寫了欠錢不還 。（圖／記者地方中心攝）

不過就算這群人再怎麼生氣，裡頭早就已經人去樓空，原來他們是要來找經營這間改裝廠的陳姓車主，疑似這名陳姓車主跟他們之間有債務糾紛，所以還有人在門口噴上「欠錢不還」四個大字。

《ETtoday新聞雲》記者就找到一名宣稱遭到陳姓車主欠款的被害人表示，陳姓車主當初開了一台價值500萬的超跑，表示這台超跑要賣給自己，但就在被害人付了500萬的車款後，陳姓車主連人帶車都消失無蹤，被害人表示自己打電話都沒有人接聽電話，還跑了一趟台中才發現改裝廠早就人去樓空，這時才驚覺被騙了。

▲這起討債砸店案件，驚動警方到場處理。（圖／記者地方中心攝）

▲擁有「義大利神獸」超跑陳姓車主經營改裝廠遭砸毀，疑似欠款跑路 。（圖／記者地方中心攝）

這名被害人表示他所知道的情況，23歲的陳姓車主目前北中南到處都有欠款，費用大約超過十億元，這名陳姓車主都是用支票來跟人週轉，借錢給他的人都是收到銀行通知跳票才知道事情不妙，打電話找人卻又找不到，整起事件才曝了光，前往陳姓車主的鹿港老家也是沒有人，所以才會發生怒砸改裝廠的事件。

▲陳姓車主經營改裝廠早已人去樓空，但是債主不甘心仍包圍在門口 。（圖／記者地方中心攝）

▲擁有「義大利神獸」超跑陳姓車主經營改裝廠遭砸毀，疑似欠款跑路 。（圖／記者地方中心攝）