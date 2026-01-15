　
地方 地方焦點

基隆補足放學空窗期　三千宮攜手許效舜推動課後延長照顧

▲三千宮攜手許效舜推動課後延長照顧。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆中山區課後照顧再升級，三千大樹暖心計畫上路。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

為協助弱勢家庭學童獲得穩定且安全的課後照顧資源，基隆市中山區三千宮 今（15日）上午正式啟動「三千大樹課後延長照顧暖心計畫」。計畫以中山區港西國小為起點，透過社會善心力量認養學校課後照顧學生，補足學童放學後至家長接回前的重要空窗時段，讓孩子在安全的環境中安心成長。

謝國樑表示，課後照顧是教育支持體系中極為關鍵的一環，不只是一項教育計畫，更是一份城市對孩子的責任與承諾。他感謝三千宮主委林國長，以及基隆子弟、知名藝人許效舜攜手成立「三千大樹教育發展協會」，以實際行動串聯社會力量，為弱勢家庭孩子撐起一段安全、被陪伴的放學時光。

▲三千宮攜手許效舜推動課後延長照顧。（圖／記者郭世賢翻攝）

謝國樑指出，對許多家庭而言，放學後到家長下班前，是最需要支持、卻也最容易被忽略的時刻，這項計畫正好補上關鍵空缺；市府也樂見民間力量與公共體系合作，共同陪伴孩子成長。未來，計畫將以中山區國小為起點，逐步擴展至其他學校，讓孩子不只是被照顧，更有人陪伴與引導，在成長過程中更穩定、更有安全感。

藝人許效舜表示，這項計畫三年前即開始構想，能在今日正式啟動，內心十分欣慰。他希望將多年在演藝圈累積的正向能量回饋家鄉基隆，陪伴更多需要關懷的孩子，提供更全面且持續的支持。

▲三千宮攜手許效舜推動課後延長照顧。（圖／記者郭世賢翻攝）

本計畫由許效舜與林國長共同發起，並成立「三千小草平台」，初期以港西國小弱勢學童為主要關懷對象，透過補助安親與課後照顧經費，協助孩子在安全的學習環境中完成課業與生活照顧。未來也將結合 國立臺灣海洋大學、德育護理健康學院 與 崇右影藝科技大學 等校學生，投入課後輔導與陪伴服務，為孩子提供穩定學習支持，累積向上發展的能量。

教育處長徐嬿立指出，教育是城市最深遠、也最重要的投資。基隆市政府 長期關注課後照顧空窗問題，目前每年補助35所學校辦理課後照顧服務，開設約350班次，照顧約1,050人次弱勢學生，補助經費約1,029萬元。她感謝民間力量投入，教育處也將持續促進公私協力，形成更完善的支持網絡。

謝國樑最後強調，市府將持續與民間團體並肩合作，整合教育與社福資源，擴大課後照顧量能，讓象徵守護與希望的「三千大樹」在基隆深深扎根、穩定成長，使更多孩子能在這棵大樹下安心學習、快樂長大。

▲三千宮攜手許效舜推動課後延長照顧。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲三千宮攜手許效舜推動課後延長照顧。（圖／記者郭世賢翻攝）

小三僅穿內褲和人夫躺床　正宮「突然返家」竟被扯髮

小三僅穿內褲和人夫躺床　正宮「突然返家」竟被扯髮

基隆市一名陳姓男子趁曾姓妻子不在家時，將許姓女子帶回家中。未料曾女突然返家，目擊丈夫半裸，而許女僅穿著內褲躺在主臥室床上。曾女立即拿出手機蒐證，卻遭陳男阻擋拍攝，許女則動手拉扯她的頭髮，整個過程全被錄下。事後，曾女憤而與陳男離婚，並向陳男求償50萬元精神慰撫金。基隆地院勘驗錄影畫面後，判決陳男須賠償曾女20萬元。

即／職場霸凌又濫權進用親人　前海科館長陳素芬被聲押

即／職場霸凌又濫權進用親人　前海科館長陳素芬被聲押

人瑞倒地！休假消防員聯手護理師CPR 救回

人瑞倒地！休假消防員聯手護理師CPR 救回

以夫之名溫暖基隆！虹橋里長李碧霞捐贈復康巴士

以夫之名溫暖基隆！虹橋里長李碧霞捐贈復康巴士

基隆議員協會親赴看守所　慰勞同仁贈禮金

基隆議員協會親赴看守所　慰勞同仁贈禮金

尹錫悅被求處死刑！　「滿臉漲紅」法庭怒吼89分鐘

尹錫悅被求處死刑！　「滿臉漲紅」法庭怒吼89分鐘
賴清德玩梗自稱AI總統　致詞呵呵笑：名字LAI已嵌入AI

賴清德玩梗自稱AI總統　致詞呵呵笑：名字LAI已嵌入AI

大把花錢看不到盡頭　黃國昌：若早點知道資訊不會贊成4千億潛艦計劃

大把花錢看不到盡頭　黃國昌：若早點知道資訊不會贊成4千億潛艦計劃

彈劾公聽會猛轟藍營「唱和中共」遭韓國瑜打斷　陳培瑜不滿狠瞪

彈劾公聽會猛轟藍營「唱和中共」遭韓國瑜打斷　陳培瑜不滿狠瞪

李玉璽新婚：8點多就硬起來XD　曝生子計畫「隨時想撲倒老婆」

李玉璽新婚：8點多就硬起來XD　曝生子計畫「隨時想撲倒老婆」

