基隆補足放學空窗期　三千宮攜手許效舜推動課後延長照顧

▲基隆中山區課後照顧再升級，三千大樹暖心計畫上路。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

為協助弱勢家庭學童獲得穩定且安全的課後照顧資源，基隆市中山區三千宮 今（15日）上午正式啟動「三千大樹課後延長照顧暖心計畫」。計畫以中山區港西國小為起點，透過社會善心力量認養學校課後照顧學生，補足學童放學後至家長接回前的重要空窗時段，讓孩子在安全的環境中安心成長。

謝國樑表示，課後照顧是教育支持體系中極為關鍵的一環，不只是一項教育計畫，更是一份城市對孩子的責任與承諾。他感謝三千宮主委林國長，以及基隆子弟、知名藝人許效舜攜手成立「三千大樹教育發展協會」，以實際行動串聯社會力量，為弱勢家庭孩子撐起一段安全、被陪伴的放學時光。

謝國樑指出，對許多家庭而言，放學後到家長下班前，是最需要支持、卻也最容易被忽略的時刻，這項計畫正好補上關鍵空缺；市府也樂見民間力量與公共體系合作，共同陪伴孩子成長。未來，計畫將以中山區國小為起點，逐步擴展至其他學校，讓孩子不只是被照顧，更有人陪伴與引導，在成長過程中更穩定、更有安全感。

藝人許效舜表示，這項計畫三年前即開始構想，能在今日正式啟動，內心十分欣慰。他希望將多年在演藝圈累積的正向能量回饋家鄉基隆，陪伴更多需要關懷的孩子，提供更全面且持續的支持。

本計畫由許效舜與林國長共同發起，並成立「三千小草平台」，初期以港西國小弱勢學童為主要關懷對象，透過補助安親與課後照顧經費，協助孩子在安全的學習環境中完成課業與生活照顧。未來也將結合 國立臺灣海洋大學、德育護理健康學院 與 崇右影藝科技大學 等校學生，投入課後輔導與陪伴服務，為孩子提供穩定學習支持，累積向上發展的能量。

教育處長徐嬿立指出，教育是城市最深遠、也最重要的投資。基隆市政府 長期關注課後照顧空窗問題，目前每年補助35所學校辦理課後照顧服務，開設約350班次，照顧約1,050人次弱勢學生，補助經費約1,029萬元。她感謝民間力量投入，教育處也將持續促進公私協力，形成更完善的支持網絡。

謝國樑最後強調，市府將持續與民間團體並肩合作，整合教育與社福資源，擴大課後照顧量能，讓象徵守護與希望的「三千大樹」在基隆深深扎根、穩定成長，使更多孩子能在這棵大樹下安心學習、快樂長大。