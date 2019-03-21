男男戀毀主奴契約！他不甘BDSM調教「染梅毒XX」　恐嚇曝光媒體逼下跪

▲同性伴侶間鬧翻，鬧上法院。示意圖與本案無關。（圖／達志）



突發中心／新北報導

新北一名鄭姓男子與黃姓男子為同性伴侶，且都是「BDSM」性虐待的愛好者，雙方甚至簽訂有「主奴契約」，不料黃男自行結束關係，讓鄭男不滿恐嚇要散播「染過梅毒卻無套幹我」的不實謠言。新北地院審理後，依恐嚇危害安全及加重誹謗罪判鄭男拘役70日，如易科罰金7萬元，可上訴。

判決書指出，鄭男2018年4月間不滿黃男自行結束2人的主奴關係，居然威脅要把對方的醜事公佈在BDSM圈，避免有更多新手奴受害，不僅如此還指出要「跟你父母好好聊一聊」，甚至還要黃男在媒體面前跪下來懺悔、開直播給大家看，才要原諒。

不過黃男一直不理會鄭男，把他的話不當一回事、避不見面。對此鄭男更火大，竟然跑到對方的臉書上指控「吸毒又四處約砲」、「每次調教時都會逼迫吸食安非他命」、「染梅毒還無套」、「到處討免錢毒品的爛毒蟲」，讓黃男感到非常丟臉、受辱因此提告。

法官審理後認為，雖鄭男一直狡辯稱自己沒有恐嚇，但臉書貼的文字確實傷害到黃男的名聲，因此依恐嚇危害安全及加重誹謗罪判鄭男拘役70日，如易科罰金7萬元，全案可上訴。

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